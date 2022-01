Avanti un altro pure di sera, ecco gli ospiti shock del 16 gennaio: la prima puntata speciale propone nomi da urlo.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono ritornati anche quest’anno col loro game show, che ormai da più di dieci anni intrattiene tutti i telespettatori di Canale 5; tra gag e risate, non manca il divertimento, che permette anche a chi guarda di sfidarsi.

In concomitanza col debutto in questo 2022, Mediaset ha deciso di pianificare una puntata speciale in prima serata, con tantissimi concorrenti vip pronti a sfidarsi per beneficenza; ecco i nomi shock previsti per l’appuntamento del 16 gennaio.

Avanti un altro pure di sera, gli ospiti shock del 16 gennaio: i nomi

La puntata speciale in prima serata doveva già essere mandata in onda questa settimana, ma poi Mediaset ha deciso di trasmettere su Canale 5 Tolo Tolo di Checco Zalone.

Rimandato solamente di una settimana l’appuntamento con Avanti un altro! Pure di sera, che domenica 16 gennaio vedrà diversi volti noti del mondo dello spettacolo mettersi alla prova con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Stando a quanto riportato in anteprima da TvBlog, a leggere le domande ai concorrenti per questo appuntamento saranno Marisa Laurito e Antonio Razzi, due nomi che promettono spettacolo.

I capisquadra saranno invece la showgirl Samantha De Grenet (per il BelPaese) e l’ex tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano per la squadra dei Rivoluzionari; due che di spettacolo se ne intendono.

Leggi anche –> Al Bano e Romina Power nuovamente vicini: tutto è come doveva essere

Ancora non è chiaro quali saranno gli altri nomi coinvolti, ma sicuramente Bonolis e la produzione hanno tanti nomi a sorpresa da poter schierare in questa puntata speciale in una serata importante come quella della domenica.

Leggi anche –> La Sposa: nuovissima fiction con Serena Rossi, ecco tutte le anticipazioni

Quanto alla sfida degli ascolti, il quiz game di Canale 5 sfiderà la fiction di Rai 1 La Sposa (con Serena Rossi), d’esordio proprio il 16 gennaio; la battaglia si prospetta piuttosto ardua, ma il programma di Bonolis ha già dimostrato di saper tenere testa a qualunque controrisposta della Rai.