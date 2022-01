Amici 21: il ritorno dell’insegnante che nessuno si aspettava

Amici 21: anticipazioni legate ad un possibile ritorno di un’insegnante nel celebre programma di Maria De Filippi. “Mi piacerebbe ritornare”.

Un’ex insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi ha iniziato una nuova avventura. Stiamo parlando di Arisa che all’inizio della stagione televisiva ha abbandonato la veste di professoressa di canto per diventare una ballerina. La cantante è in gara al fianco di Vito Coppola nel programma Ballando con le Stelle.

Nonostante sia passato un po’ di tempo, Arisa sa che amici è stato un luogo importante per lei: “Mi piacerebbe ritornare”. Questa frase rappresenta un’anticipazione ottenuta da Verissimo sul sito ufficiale della Mediaset. La cantante, infatti, sarà ospite nel programma domenica 16 gennaio. Stando alle anticipazioni dichiarerà:

“[…] Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi. Mi piacerebbe ritornare.”

Amici 21: ospite Arisa e anticipazioni sull’esclusione da Sanremo

La concorrente di Ballando con le Stelle era stata ospite ad Amici domenica scorsa. Solo il tempo svelerà se prima o poi le porte del talent, che l’avevano accolta un anno prima, si riapriranno. Intanto curiosiamo su altre anticipazioni sempre fornite dalla Mediaset e legate alla prossima intervista della cantante a Verissimo. Si parlerà anche di Sanremo e del fatto che non è tra i big in gara. Arisa dichiarerà a riguardo:

“Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti”.

Rispetto a tanti suoi colleghi, Arisa non ha battuto ciglio di fronte l’esclusione da Sanremo. A Verissimo tempo fa aveva dichiarato che il suo sogno è di andare all’Eurovision Song Contest. Cercherà sempre, in tutti i modi, di prendere parte al programma.

I cambi di look di Arisa nascondono qualcosa?

Secondo le anticipazioni Arisa svelerà anche il perchè dei continui cambi di look. Passa dai capelli corti a una lunga chioma riccia in un baleno. Il taglio per la cantante è collegato, come un po’ per tutte le donne, alla fine di un’amore ed anche ad aspetti artistici. A tal proposito dirà:

“Quando finisce qualcosa taglio i capelli”.

