Adriana Volpe: prezzo shock per il suo vestito, ma veramente!

Adriana Volpe, il prezzo shock per il suo vestito: ma veramente costa così tanto? Ecco il valore dell’abito dell’opinionista del Grande Fratello Vip.

Dopo essere stata una gieffina lo scorso anno, Adriana Volpe si è guadagnata la poltrona d’opinionista per questa edizione del Grande Fratello Vip, affiancata dalla moglie di Paola Bonolis, Sonia Bruganelli.

Tra le due non scorre buon sangue e lo si è visto chiaramente, ma in quanto ad eleganza le due non mancano mai; nello specifico, sapete il prezzo dell’abito indossato dalla Volpe per l’ultima puntata del reality? Cifra da capogiro.

Adriana Volpe, prezzo shock per il suo vestito: ecco la cifra

Dotata di un fisico statuario, la trentina sfoggia sempre outfit che esalta il suo corpo quando si tratta di andare in diretta in prima serata, abbinandosi perfettamente alla Bruganelli (che invece rimane più “sobria”).

Per la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la Volpe ha scelto un mini abito con cintura di Elisabetta Franchi, capace di enfatizzare la sua silhouette; quanto ad eleganza, la celebre e amatissima stilista italiana pare essere una garanzia ed aver ormai preso piede coi suoi abiti.

L’outfit di Adriana ha suscitato parecchio interesse sul pubblico che, ammaliato dalla sua bellezza, si è chiesto di chi potesse essere il vestito e soprattutto il suo costo; se per il primo quesito si è già data una risposta, è tempo di entrare nell’ambito economico.

Stando al prezzo di listino, l’abito della nota stilista costerebbe ben 480 euro, anche se ultimamente è stato disponibile anche con un sostanziale sconto al prezzo di 336 euro.

Oltre che nella variante bianca indossata dalla Volpe, l’abito è disponibile anche nei colori nero, beige, azzurro e marrone; a quanto pare l’opinionista, magari anche insieme alle costumiste, ha deciso che l’opzione più giusta per lei fosse quella bianca. Quale sarà il suo prossimo vestito? Presto lo scopriremo.