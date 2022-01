Test visivo: trova l’intruso in 30 secondi, impossibile!

Vediamo insieme con questo divertente e simpatico test se riusciamo a risolverlo in appena 30 secondi, davvero difficile!

I test o i rompicapo per tutti noi sono un momento di relax per la nostra mente dalle mille problematiche che ci sono ogni giorno.

In questo caso dovremmo risolvere quello che vi abbiamo proposto ad inizio articolo in solamente 30 secondi, proviamo insieme?

Ma dato che ad inizio anno sono tutti più buoni, ma noi no, vi sfidiamo con ben tre prove e non solamente una.

Test risolvilo in 30 secondi è impossibile

In questo modo, diminuendo sempre anche il tempo di visione dell’immagine, dobbiamo essere molto allenati per rispondere in modo corretto.

Come sempre, però in fondo siamo buoni e vi indichiamo poi la risposta corretta, anche per vedere dove si nascondeva la difficoltà se non siete riusciti a trovarla.

Ecco la prima immagine, dove abbiamo a disposizione ben 30 secondi per vedere tutte queste M ripetute molte volte, sempre uguali, per riuscire a trovare la lettera intrusa.

Siete riusciti oppure no? Però possiamo procedere con la seconda immagine, ma in questo casa il tempo diminuisce nuovamente perchè abbiamo solamente 20 secondi di tempo per trovare sempre il nostro intruso.

Eccoci quindi a quella più difficile di tutte, ovvero l’ultima immagine la terza, dove abbiamo a nostra disposizione solamente 10 secondi.

Nella nostra redazione, lo confessiamo in pochissimi sono riusciti a trovare la lettera intrusa in tutte e tre le immagini che vi abbiamo proposto e voi?

Questi giochi sono veramente un ottimo allenamento per la nostra mente e giocando ogni giorno si allena in modo incredibile.

E’ poi anche molto divertente sfidarsi con amici e parenti e vedere in quanti risolvono questi test o rompicapo.

Ma arriviamo alle soluzioni, nella prima immagine la lettera intrusa si trovava nella quinta fila al posto numero al quattordicesimo posto partendo da sinistra.

Mentre nella seconda immagine la lettera si trovava alla terza riga al settimo posto partendo da sinistra.

Arriviamo quindi al riquadro più difficile di tutti dove la lettera si nascondeva alla prima riga al tredicesimo posto.

E voi siete riusciti a risolvere questi test divertenti e sempre più difficili oppure no? Adesso inizia la sfida con amici e parenti.