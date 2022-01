Test visivo: metti alla prova le tue capacità! C’è una farfalla che si nasconde tra tante civette, gufi e barbagianni. Riesci a vederla?

A chi non piacciono le farfalle? Belle, colorate ed eleganti. Sono uno dei tanti animali che richiama all’innocenza ed alla libertà. Il test visivo che vi proponiamo ha le farfalle per protagoniste. La sfida ha fatto letteralmente impazzire il web. Gli utenti che hanno giocato si sono scervellati nell’andare a ritrovare una piccola farfallina mimetizzata tra tanti rapaci notturni.

Test come questo sono molto diffusi in rete e si rivelano particolarmente utili per tenere la mente e la vista allenate. Richiedono molta concentrazione ed attenzione. Sono l’ideale per staccare un po’ la spina e ricaricare le proprie energie. Semplici e rapidi rappresentano un modo alternativo per passare il tempo divertendosi un po’.

Test vedi la farfalla tra i gufi? Sei un mito!

Nell’immagine sono raffigurati alcuni rapaci notturni: gufi, civette e barbagianni. La farfallina si è mimetizza perfettamente tra questi animali. Può sembrare un gioco da ragazzi scovarla eppure non è così. Prendetevi del tempo per sgombrare la mente e appena vi sentirete pronti fate partire il cronometro.

Il tempo per risolvere la prova è molto poco. Avrete 5 secondi per trovare la farfalla! È necessario, quindi, tutto il vostro impegno. Allora siete riusciti ad intuire dove si nasconde? Se non avete completato la sfida non disperarte. Test come questo servono per farvi rendere conto delle vostre abilità. Provate a misurarvi con altri dello stesso tipo, diventerete molto più bravi ed allenati.

Fremete sicuramente dalla voglia di conoscere la risposta. Senza perdere altro tempo, di seguito troverete la soluzione: