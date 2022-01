Test: tra tutti i topi bianchi si nasconde uno diverso. Metti alla prova le tue abilità visive e trovalo in soli 5 secondi, è difficilissimo!

Un nuovo test visivo che mette alla prova le vostre abilità. I protagonisti sono dei simpatici topini bianchi. Non sono animali molto apprezzati. Vengono considerati sporchi, il più delle volte fanno paura, se si vedono sbucare dalle fogne o dai tombini presenti nelle strade cittadine. Diciamo che non sono all’ “altezza” di animali da compagnia come cani, gatti o conigli.

Il gioco è diventato virale sul web e non ha suscitato, per alcun motivo, ribrezzo per via dei topini, anzi sono stati rappresentati in modo carino e buffo nell’immagine. Tra tutti i topi bianchi si nasconde uno diverso dagli altri. Sarete in grado di trovarlo? Non è affatto un gioco da ragazzi!

Test riesci a trovare il topino diverso in 5 secondi? E’ impossibile, prova!

Mettete alla prova il vostro intuito e sfoderate tutte le abilità visive che possedete. Per affrontare la prova ci vuole concentrazione, quindi, lasciate da parte tutte le distrazioni e i pensieri che generano ansia. Se siete arrivati fino a qui è perchè avete un po’ di tempo da dedicare a voi stessi divertendovi e rilassandovi un po’.

L’immagine mostra tanti topini bianchi che sono in contrasto con lo sfondo color Tiffany, infatti, per via dell’accostamento dei due colori non sarà semplice per i vostri occhi scovare il topino diverso. Il tempo a disposizione è poco! Solo 5 secondi. Siete pronti?

Poco prima di iniziare prendete un cronometro o usate quello integrato nei telefonini, se ne avete la possibilità. Per rendere la sfida più interessante provate a chiedere di giocare con voi ad amici e parenti. Siete riusciti a trovare il topino diverso? Non era semplice e il tempo a disposizione era poco. Non preoccupatevi vedrete di rifarvi con i prossimi test. Di seguito troverete la soluzione: