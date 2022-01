Segni zodiacali, ecco i 3 più bugiardi in amore: quali sono i più inclini alla menzogna secondo le stelle?

L’oroscopo suscita sempre tantissima curiosità su molte persone, che seguono ,con interesse cosa le stelle hanno in serbo per i vari aspetti della vita quotidiana, che si tratti di fortuna in lavoro, in amore o sotto l’aspetto economico.

Ma sapete quali sono i tre segni dello zodiaco che sono più inclini alla menzogna? Ecco i più bugiardi, controlla se nell’elenco c’è anche il tuo segno.

Segni zodiacali, ecco i 3 più bugiardi in amore

Ogni segno zodiacale ha le sue proprie caratteristiche, nonostante poi ogni persona sia differente; ma quali sono i segni dello zodiaco che sono solitamente più bugiardi nella relazione?

Ad esempio, lo Scorpione sa benissimo come fare per ottenere la fiducia delle persone, soprattutto in amore; con la loro parlantina riescono a far innamorare gli altri. Possono anche mentire spesso, forse involontariamente, ma come modo per conquistare la persona che amano.

Un altro segno che tende a dire bugie è il Sagittario, forse il segno che più è incline alla menzogna; a seconda della situazione e della persona che si trova davanti, cambia volto e si adatta alla circostanza.

Nonostante questo, non è molto bravo a mentire, arriva spesso a contraddirsi e risulta molto impacciato; di solito non riesce a mantenere le promesse e inventa delle frottole per giustificarsi.

Il terzo segno più incline alla bugia infine è quello della Vergine, che quando sente di non trovarsi in una situazione favorevole in amore decidono di nascondere informazioni e cercare di farla franca.

Solitamente, specie nella relazione, l’uomo della Vergine tende a mentire, anche se a casa con la famiglia o con gli amici si dimostra molto leale e sincero; è in amore che si trova ad essere piuttosto bugiardo, tenete gli occhi ben aperti!