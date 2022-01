Melissa Satta, la foto in intimo blocca Instagram! Guarda per credere, sensualità inaudita per la conduttrice sportiva.

Dopo aver iniziato la stagione televisiva alla guida di Gol Deejay per Sky Sport, Melissa Satta ha deciso di iniziare questo 2022 mostrando ancora una volta a tutti la sua infinita bellezza.

Classe ’86, a 35 anni pare aver raggiunto una maturità sorprendente come showgirl e conduttrice ma anche come donna; il suo fascino mette ancora in crisi tutti, ancora di più se si mostra in intimo. La nuova foto della Satta blocca veramente Instagram, guardare per credere.

Melissa Satta, la foto in intimo blocca Instagram: un concentrato di sensualità

Appassionata di sport e di Calcio sin da piccolissima, la Satta si sta godendo questa nuova avventura su Sky Sport, nonostante la Serie A sia esclusiva della piattaforma streaming DAZN.

Gli abbonati a Sky possono però sicuramente beneficiare della vista di Melissa, che sin dal suo esordio come velina è diventata una delle donne più amate del mondo dello spettacolo; la sua elegante bellezza e il suo corpo mozzafiato, con tanto di 178 cm d’altezza, ne hanno fatto subito un’icona di sensualità.

Questa volta, il nuovo scatto postato sul suo profilo ufficiale pare veramente bloccare Instagram; Melissa ha infatti deciso di alzare notevolmente la temperatura mostrandosi in intimo.

Girata di profilo, la Satta indossa solamente delle mutandine nere e un reggiseno abbinato di pizzo trasparente, che pare essere veramente troppo sottile per contenere le sue floride forme.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: il ritorno shock che nessuno si aspettava

La foto fa parte di un più ampio servizio fotografico; con la sua sensualità, la Satta è richiestissima infatti anche come modella. Il post ha letteralmente fatto il pieno di like, coi fan in visibilio davanti ad una visione del genere; i complimenti arrivano anche da amici, colleghi e volti noti del mondo dello spettacolo, a testimoniare come Melissa streghi ancora tutti quanti.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Roberta e l’abito che ha stupito tutti, ecco dove acquistarlo

Col ritorno in tv, pare che per Melissa sia iniziata una nuova parte della sua carriera: di sicuro, oltre che come conduttrice sportiva, avremo modo di vederla protagonista anche in tanti altri progetti.