Il paradiso delle signore: il ritorno shock che nessuno si aspettava

Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovissimo e super atteso appuntamento con la noto soap opera.

Anche oggi, 14 gennaio abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata del Paradiso delle signore.

Ma nella nostra soap opera preferita, oggi fa ritorno un personaggio che nessuno si immaginava, ma andiamo a capire meglio di chi si tratta e cosa succede.

Iniziamo con il dire che Ezio alla fine riesce ad avere quello che voleva, e Zia Ernesta lascerà Milano, mentre Gloria gli consegna il certificato della sua morte.

L’uomo adesso è libero di sposare la sua amata Veronica ma forse non è detta l’ultima parola.

Il paradiso delle signore: il ritorno shock

Il motivo? Qualcuno ha sentito la conversazione che c’è stata tra i tre e potrebbe dire tutta la verità alle commesse.

Nel mente, Maria scopre che Irene sta cercando una nuova coinquilina, ed ovviamente si arrabbierà molto perchè a lei non è stato detto niente.

Per quanto riguarda invece Vittorio, decide di intervenire direttamente lui per la Ditta Palmieri, prendendo delle importanti decisioni per non perdere i suoi clienti che arrivano dall’America.

Ma questa decisione non piacerà a tutti, anzi verrà messo anche in cattiva luce, e proprio adesso arriva una persona che nessuno si immaginava di rivedere.

Stiamo parlando di Dante Romagnoli, ma per quale motivo è tornato in Italia dopo essere andato in America con Marta?

Arriviamo invece a Flora, che sembra molto convinta di lasciare l’Italia e tornare nuovamente in America, anche perchè non vuole assolutamente stare a Villa Guarnieri, dopo quello che ha scoperto.

Ma molto presto, la bellissima donna cambierà idea, e tutto il merito sarà proprio di Umberto, che dopo aver provato a convincerla con le parole le scrive una lettera dove racconta tutto quello che p accaduto con Achille, ovvero il padre.

Flora in questo modo si convincerà a rimanere? per il momento non possiamo saperlo con certezza, ma possiamo attendere le prossime puntate che andranno in onda sempre alle 15.55 su Rai 1.