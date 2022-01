Charlene di Monaco: le cure non sembrano bastare, ecco i rumors shock

Vediamo insieme alcuni voci per quanto riguarda la malattia che ha colpito la bellissima Charlene, che fanno preoccupare.

Come sappiamo ormai sono molti mesi che la bellissima principessa di Monaco è lontana da casa e dai figli.

E’ stato detto più volte che non stà bene, ma nessuno ha mai specificato il problema, ha passato molti mesi in Sud Africa, mentre adesso si trova in una clinica vicino Monaco.

In tutto il mondo le persone si preoccupano per questa bellissima principessa che è apparsa molto triste nelle ultime apparizioni ufficiali.

Nei giorni passati poi sono giunte delle voci incredibili, perchè sembra che le cure per lei non siano più sufficienti.

Charlene di Monaco: le cure non procedono bene

Si vocifera infatti che Charlene di Monaco abbia perso la voglia di vivere, ma i medici ovviamente le sono vicini e cercano di aiutarla nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE —> Drusilla Foer: tutto su una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo

Ma ricordiamo che sono solamente voci che circolano, come si suol dire dai bene informati, una sola cosa è certa, le parole che ha dichiarato direttamente il marito, il Principe Alberto di Monaco.

In una recente intervista infatti ha dichiarato che la principessa si trova in una clinica fuori Monaco e che soffre di un profondo esaurimento, sia emotivo che fisico.

Anche se sembrava essere migliorata una volta rientrata a Monaco dopo il lungo soggiorno in Africa, ma poi si è capito che non era, purtroppo così.

LEGGI ANCHE —> Sanremo 2022: i biglietti dove comprarli ed il costo, incredibile!

Si era anche vociferato che la bella principessa si fosse sentita male, perchè una donna aveva chiesto il test di paternità al Principe Alberto.

Ma come lui stesso ha dichiarato, i problemi della moglie sono altri e non c’entrano assolutamente con la loro vita matrimoniale.

Si continua a vociferare, come ha dichiarato anche Ici Paris che le cure per la bella principessa hanno superato i 100mila euro.

Solamente una cosa sembra certa, ovvero nell’ultima apparizione che ha fatto, dopo il ritorno a Monaco, sembrava davvero triste e debole.

Forse anche tutte queste voci che continuano a girare sul suo conto non le fanno benissimo, per il momento speriamo solamente che si riprenda e che torni a sorridere come una volta.