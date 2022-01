Wanda Nara, la foto in costume blocca Instagram: la showgirl argentina manda in tilt il web con la sua sensualità.

Il 2022 di Wanda Nara è iniziato letteralmente tra i fuochi d’artificio, e non soltanto perché sono tipici dei festeggiamenti per il nuovo anno; l’argentina ha deciso di mostrarsi più sensuale che mai in pieno inverno.

Pronta a lanciare la sua linea di costumi espandendo ancora di più il suo marchio, Wanda si diverte a fare la testimonial dei suoi bikini sfoggiando un corpo da sogno con pose provocanti; la nuova foto in costume blocca Instagram, eccola.

Wanda Nara, la foto in costume blocca Instagram: sensualità oltre ogni limite

Dopo la linea di cosmetici, Wanda continua a fare carriera come imprenditrice nel mondo della moda proponendo a tutti i suoi fan Wanda Swim, la linea del suo brand dedicata ai costumi.

Nonostante in Europa sia inverno, la Nara pare voler alzare le temperatura decidendo di mostrarsi direttamente come modella per i suoi bikini; il suo corpo scolpito pare prestarsi in maniera più che ottimale, tanto che i costumi sembrano fatti su misura per lei.

Nel nuovo scatto postato sul suo profilo Instagram, Wanda è immortalata sdraiata a bordo piscina, sfoggiando un costume fucsia della sua linea mentre con una posa sensuale mangia una fetta di cocomero.

I capelli biondi, raccolti in una lunga treccia, cadono davanti al suo prosperoso décollété, schiacciato verso il bordo della piscina e contenuto a stento dallo strettissimo pezzo sopra del bikini; in primo piano il lato B marmoreo dell’argentina, mentre sullo sfondo si intravedono anche le gambe intrecciate.

Nella didascalia, la Nara scrive in spagnolo di tutta la voglia che ha di estate, quando non soltanto si mangia cocomero e si sta sotto il sole, ma anche si sfoggia un bikini come il suo; il post è stato riempito di mi piace, coi fan estasiati nel vedere ancora una volta tanta sensualità.

Il nuovo scatto blocca letteralmente internet, con Wanda che ogni volta pare alzare sempre di più l’asticella; con più di 10 milioni di follower risulta più popolare che mai, ma lei non ha nessunissima intenzione di fermarsi.