Charlene di Monaco sempre più lontana da tutti: continuano i problemi per la principessa consorte di Alberto di Monaco.

La principessa di Monaco sempre più sola e lontana da tutti. E’ questa l’immagine che traspare, dopo i recenti problemi che hanno afflitto la sfortunata Charlene, bloccata in Sudafrica per diversi mesi a causa dei suoi problemi di salute e, secondo alcuni, anche vicina alla morte.

A quanto pare, nonostante sia ritornata finalmente a Monaco, la situazione per Charlene non è delle migliori e il suo ritorno ad una vita normale sembra essere ancora molto lontano; cosa sta succedendo.

Charlene di Monaco sempre più lontana da tutti: i problemi della principessa

Stando a quanto riportato da royalcentral.co.uk, la principessa Charlene sarebbe al momento ricoverata in una clinica in Svizzera e, lontana dalla vita pubblica, un suo ritorno a Palazzo Grimaldi non appare imminente.

Le sue condizioni di salute non le permettono nemmeno di badare ai suoi figli, che nel frattempo sono stati affidati alle cure del papà Alberto e della zia Stephanie, la sorella del principe.

Dalla clinica arrivano anche alcune indiscrezioni circa le visite che riceve la principessa; Charlene ha visto pochissime volte sia Alberto che i due gemelli Jacques e Gabriella, coi bambini che le avrebbero consegnato dei disegni.

L’infezione otorinolangoiatrica ha tolto diverse energie alla principessa, costringendola a sottoporsi a tre interventi; rientrata a Monaco dal Sudafrica, la principessa è apparsa oltre che provata fisicamente anche carica di tantissimo stress.

Attualmente, Charlene si trova quindi in rehab e secondo alcune voci, oltre che per recuperare, sarebbe ricoverata anche per la profonda depressione che ha portato l’ex nuotatrice non soltanto a dimagrire tantissimo, ma anche ad essere dipendente dai farmaci.

Charlene starebbe vivendo uno dei momenti più complicati della sua vita e il percorso per la guarigione totale è ancora lungo; la speranza è che quest’incubo possa finire per lei il prima possibile.