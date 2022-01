Belen Rodriguez, la dichiarazione shock sulla sua vita privata: importanti news dopo alcuni mesi di silenzio assordante.

Da diversi mesi ormai hanno tutti appurato in maniera lampante la crisi fra Belen e il suo ormai ex-compagno Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la piccola Luna Marì.

I due si sono via via allontanati, con la showgirl e conduttrice che ha chiuso il 2021 e iniziato il 2022 praticamente da single, mostrandosi più sensuale che mai sui social. Ora, una sua dichiarazione shock spiazza tutti quanti diffondendo importanti notizie sulla sua vita privata.

Belen Rodriguez, la dichiarazione shock sul rapporto con Antonino Spinalbese: ecco cosa è successo

Per queste festività natalizie, la Rodriguez ha lasciato i suoi rispettivi figli coi due papà, Stefano De Martino e appunto Spinalbese, per volare in Sudamerica a godersi il sole; nello specifico, Belen non è tornata nella sua Argentina, ma si è diretta in Urugay.

Proprio dal paese sudamericano la Rodriguez si è mostrata bella e sensuale che mai, ma attraverso delle stories potrebbe aver finalmente rivelato un dettaglio sulla sua vita privata; immortalata da un’amica, la showgirl è stata raffigurata con un filtro con le corna e la sua risposta è stata veramente shock.

“Potrei averle” la risposta di Belen che spiazza tutti quanti i follower; a quanto pare, non basta essere bellissima, desiderata e in carriera per non essere traditi. Ma chi avrà messo le famose “corna” alla Rodriguez? Tempo fa si era parlato di un presunto tradimento di De Martino con la Marcuzzi, ma a molti pare che il riferimento sia direttamente a Spinalbese.

Che dietro alla rottura con l’hair stylist ci sia proprio un tradimento? D’altronde, lui stesso ha rivelato come i mesi successivi alla nascita di Luna Marì siano stati molto difficili, anche perché i due stavano insieme solamente da pochi mesi. La Rodriguez uscirà allo scoperto e racconterà in maniera chiara tutta la verità?