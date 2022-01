Rompicapo: saresti in grado di risolvere l’equazione? solo i più intelligenti riescono a dare una risposta corretta al problema matematico. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Nell’ultimo periodo moltissime persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web, nella maggior parte dei casi, si tratta di veri e propri rompicapi diventati virali per via della loro difficoltà.

Sul web è partita una vera e propria sfida a colpi di quiz matematici, ma anche di logica, bisogna ammettere che sono piuttosto difficili da risolvere, ma aiutano il nostro cervello.

Infatti, oltre ad essere un buon metodo per svagarsi è anche un ottimo allenamento per la mente. Quello che vi proponiamo oggi è un rompicapo matematico, nel dettaglio vi proponiamo una vera e propria equazione.

Stiamo parlando di un problema elementare di matematico, attenzione però, perché la sfida non è solo nel trovare il risultato corretto ma bensì di rispondere in pochi secondi.

In tanti non sono in grado di trovare la soluzione senza adoperare la calcolatrice. Tu cosa stai aspettando? mettiti alla prova e scopri quanto vali.

Rompicapo matematico: risolvi l’equazione e dimostra la tua intelligenza

Pensi di essere intelligente? Questo problema matematico ti darà la risposta, quello che devi fare è cercare la soluzione per questa equazione: 60 + 60 x 0 + 1 = ?

Per risolvere questo genere di prove logico-matematiche bisogna utilizzare tutte le proprie potenzialità e capacità cognitive, ma come dicevamo, la sfida più dura è quella di dare la risposta il prima possibile.

Non è facile come sembra, in realtà l’equazione nasconde un tranello, prima di risolverla ricordati di utilizzare tutte le regole basi della matematica.

Sei riuscito a trovare la soluzione corretta? ecco come risolvere il rompicapo:

Per prima cosa devi iniziare a risolvere le quindi: 60 x 0= 0.

Poi prosegui con il resto dell’equazione sommando 60 a 0 e a 1 = 61

Tu sei riuscito a trovare la soluzione? cosa stai aspettando, sfida amici e parenti, metti alla prova la loro intelligenza.