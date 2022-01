Valentina Vignali oltre ad essere una bravissima cestista è anche una nota influencer, qualche ora fa ha sconvolto i suoi followers postando una foto piuttosto bollente. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Valentina Vignali è conosciuta per via della sua carriera da cestita, ma non solo, la ragazza negli ultimi anni è riuscita a conquistare il cuore dei suoi followers grazie ai social, infatti ad oggi, è anche una delle influencer più amate sul web.

La Vignali è anche conosciuta per via delle sue apparizioni in tv, infatti oltre ad aver partecipato al Gf Vip è anche spesso presente nelle trasmissioni di Barbara D’Urso come sua opinionista.

Gli appassionati del reality si ricorderanno di quando Valentina è stata duramente attaccata per via del suo fisico, l’ex campionessa di basket era ingrassata di 10 kg all’interno della casa, ma una volta uscita ha deciso di rimettersi in forma.

Nonostante all’inizio abbia sofferto parecchio è riuscita a riprendersi la sua rivincita, oggi oltre ad essere diventata un vero schianto, è stata scelta come modella di Victoria Secret.

Nelle ultime ore, la Vignali, ha letteralmente infiammato il web postando sul suo profilo ig una foto piuttosto bollente. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Valentina Vignali sconvolge il web

Valentina Vignali ha postato una foto che ha fatto andare in tilt i suoi followers, la bella cestita si è fatta immortale distesa sul letto indossando un lungo abito fucsia semi trasparente.

Ovviamente i suoi fan hanno gradito, infatti in pochi minuti il post ha ricevuto più di 50mila like, per non parlare dei migliaia di commenti.

Se la vedete piuttosto disinibita di fronte alla fotocamera non è un caso, infatti dietro a suoi scatti c’è sempre il suo compagno, Lorenzo Orlandi, pronto ad immortalare la sua fidanzata in ogni singola mossa.

Valentina Vignali continua a far sognare i suoi followers che intanto aspettano il momento di vedere il prossimo scatto della cestista.

Voi cosa ne pensate? vi sono piaciute le foto di Valentina Vignali?