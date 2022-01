Rompicapo: solo i veri geni riescono a risolvere questo quiz matematico, provaci anche tu e scopri le tue abilità logiche. Cosa stai aspettando? vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nell’ultimo periodo moltissimi utenti si divertono a risolvere i rompicapo presenti sul web, oltre ad essere un ottimo metodo per mantenersi impegnati, sono anche molto utili per tenere la mente allenata.

Quello che vi proponiamo oggi non è affatto semplice da risolvere, si tratta di un quiz matematico, nel dettaglio un’equazione, solo i veri geni riescono a trovare la risposta corretta.

Ma non abbatterti, prova a concentrati e vedrai che riuscirai a trovare il metodo per risolvere l’enigma. Qui sotto ti spieghiamo come trovare il risultato corretto.

Leggi anche->Test: cosa vedi per primo? Ecco quello che rivela della tua personalità

Rompicapo: trova la soluzione e dimostra quanto vali

Se sei arrivato a questo probabilmente o hai trovato la soluzione corretta o sei curioso di scoprire come arrivare al risultato dell’equazione.

Questa equazione è diventata virale in pochi minuti, moltissimi utenti si stanno sfidando a colpi di matematica e bisogna ammettere che non è affatto semplice risolvere l’enigma.

L’equazione è così riportata:

11 × 11 = 4

22 × 22 = 16

33 x 33 = ?

Se il risultato che ti viene è 36, sei un vero genio ma se ancora non sei risuscito a risolverla ti sveliamo come fare:

si deve prendere il prodotto della somma delle cifre di ciascun numero moltiplicato, questa è formula matematica chiarificatrice: aa × aa → (a + a) (a + a).

Nel caso dell’equazione qui proposta si deve procedere così: 11 × 11 → (1 + 1) (1 + 1) = 4. Quindi la seconda riga del rompicapo si risolve in questo modo: 22 × 22, che corrisponde a (2 + 2) (2 + 2) = 16. La terza riga deve seguire la stessa logica quindi: 33 × 33, che corrisponde alla fattorizzazione (3 + 3) (3 + 3) = 36.

Ma se per caso il risultato ottenuto è 18, non abbatterti perché hai indovinato, infatti ce un altro modo per arrivare alla soluzione ma con un risultato diverso.

In questo caso di applica una logica diversa che viene spiegata in questo modo:

11 × 11 = 121 che corrisponde a 1 + 1 + 1 + 1 che fa 4. La seconda sequenza logica si risolve in questo modo: 22 × 22= 484 quindi 4 + 8 + 4 che fa 16. Mentre la risoluzione della terza fila: 33 × 33 = 1089 che si risolve così: 1 + 0 + 8 + 9 che ha la somma di 18.

Nel dettaglio queste due modalità hanno un nome preciso, la prima con il risultato 36 viene chiamata il prodotto della somma delle cifre mentre la seconda con il risultato 18 viene chiamata la somma delle cifre del prodotto.

Leggi anche->La Sposa: nuovissima fiction con Serena Rossi, ecco tutte le anticipazioni

Tu sei riuscito a risolvere l’equazione? invia il rompicapo ad amici e parenti e metti alla prova la loro intelligenza.