Test visivo: scegli uno dei simboli raffigurati nell’immagine. Quello che ti attrae maggiormente rivelerà la tua paura più grande.

Tutti hanno delle paure che possono essere insite nella natura di ognuno oppure legate alle sfide che la vita ci riserva ogni volta. Questo test visivo mette in luce proprio le nostre paure più profonde. Spesse volte tentiamo di nasconderle magari per vergogna. Vorremo apparire coraggiosi, ma dobbiamo ricordare a noi stessi che avere delle paure è lecito!

Non sempre le paure sono sinonimo di fragilità, anzi. Ricordate che anche chi si mostra “tutto di un pezzo” può nascondere in sé dei turbamenti. Mettetevi alla prova e tirate fuori un po’ di coraggio, si tratta di un gioco divertente, niente più. Non richiede tanto tempo ed è molto utile.

Test quale simbolo ti attrae? Ecco la tua più grande paura

Hai già scelto un simbolo? Cosa aspetti, scegli uno di quelli presenti nell’immagine e poi corri a leggere il risultato. Ora che hai selezionato il tuo simbolo sei pronto per scoprire cosa rivela sulla tua più grande paura.

Ecco i vari profili associati ad ogni simbolo: