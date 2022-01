Sabrina Salerno: spettacolare in costume, lo zoom è d’obbligo

Sabrina Salerno spettacolare in costume, lo zoom con questa foto è veramente d’obbligo: la cantante spicca in sensualità.

Continua il 2022 di Sabrina Salerno, che a quanto pare è iniziato non soltanto in maniera “scoppiettante”, ma alzando la fredda temperatura di inizio gennaio; la cantante è tornata ad essere un’icona di sensualità, apprezzatissima da diverse generazioni e ha tutta l’intenzione di continuare a stupire.

La nuova foto pubblicata dalla cantante la mostra ancora una volta in costume, sfidando il gelo dell’inverno, invitando i suoi tantissimi follower a zoomare; eccola, veramente meravigliosa.

Sabrina Salerno spettacolare in costume, la foto obbliga allo zoom: la cantante esplosiva

Insieme a Wanda Nara e a poche altre, la Salerno si è guadagnata l’investitura di regina di sensualità da parte del web; i suoi scatti sanno sempre come accendere l’atmosfera e, grazie alle forme giunoniche che l’hanno sempre contraddistinta, la cantante riesce a incantare tutti.

Il nuovo post sul suo profilo Instagram la ritrae nuovamente immersa nelle acque termali di Montegrotto Terme, località in provincia di Padova dove la Salerno ha deciso di trascorrere questi giorni di vacanza in totale relax.

Sfruttando il calore delle acque, Sabrina ha l’occasione di sfoggiare un bikini mozzafiato anche in pieno inverno; come si vede, nella foto indossa un costume bianco che contiene a fatica il suo prosperoso décollété, invitando tutti i suoi follower a zoomare sullo scatto.

“ Messa a fuoco riuscita e vacanza finita. Da domani solo foto in maglione… e per favore non scandalizzatevi !!!” scrive Sabrina, conscia di tutta la sua bellezza e con un tono leggermente provocatorio.

La foto ha fatto subito il pieno di like, coi fan in visibilio per lo spettacolo offerto, ancora una volta, dalla cantante; tra i tantissimi commenti dei fan, letteralmente senza fiato, arrivano anche i complimenti di Jo Squillo, che proprio insieme a lei è stata un’icona dell’italo dance negli anni ’80; il grande successo di Siamo donne è ancora sotto gli occhi (e nelle orecchie) di tutti.