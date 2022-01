Rompicapo: trovi l’errore solamente se sei un genio, prova!

Vediamo insieme questo divertente e simpatico rompicapo che mette in modo il nostro cervello, se riusciamo a risolverlo oppure no.

I test, o i rompicapo sono un modo per far staccare la mente dai mille problemi e preoccupazioni che ogni giorno abbiamo.

In alcuni casi sono più facili, come i test e dobbiamo solamente scegliere un’immagine, mentre i rompicapo, sono un po’ più difficili, e dobbiamo trovare la soluzione noi al quesito che ci viene proposto.

Iniziamo con il dire che il nostro muscolo del cervello è importante tenerlo sempre in allenamento, anche con questi simpatici rompicapo!

Rompicapo: difficilissimo da risolvere

Nell’articolo in oggetto vi mettiamo diverse sfide con la stessa base, e vediamo quanti di voi riescono a dare la risposta corretta a tutti.

Ovviamente non vi demoralizzate se non riuscite a risolvere i vari quesiti che vi posiamo, molto spesso si tratta semplicemente di allenamento, e per questo motivo continuate e seguirci!

Dobbiamo essere molto concentrati in questi giochi che vi stiamo per proporre, e bisogna avere un buon senso dell’osservazione.

Prova numero 1, in questa immagine, ovvero in questa lunghissima serie di 5 si nasconde una s, e questo primo test è il più facile, perchè andiamo per ordine di difficoltà.

Siete riusciti a vederla? in caso negativo ovviamente non perdete la speranza, perchè come sempre a fine articolo vi sveliamo dove si trova.

Prova numero 2, questa è leggermente più complessa dell’altra, e per trovare sempre la nostra simpatica S che si nasconde bisogna concentrarsi in modo particolare.

Eccoci alla prova numero 3, anche in questo caso la richiesta è sempre la stessa, ma continua ad aumentare il livello di difficoltà.

In quanto tempo siete riusciti a trovare la soluzione? Questo indica anche quanto è allenato il vostro cervello.

Arriva la prova numero 4, ed è una di quelle più difficili alla quale dobbiamo rispondere perchè dobbiamo controllare ogni singola riga o colonna, ma abbiate fiducia con la concentrazione la trovate.

Eccoci arrivati alla sfida più difficile, la numero 5, in questo caso se trovate la lettera S siete veramente delle persone molto attente e le sfide visive fanno assolutamente per voi.

Però per controllare se la risposta è corretta, oppure per vedere dove si trovava perchè qualcuna vi è sfuggita, ecco le varie soluzioni ai cinque quesiti.

Nel primo test, la risposta corretta è all’ottavo quadrato dell’undicesima linea, nel secondo test invece si trova al tredicesimo quadrato dell’undicesima linea.

Arriviamo quindi alla terza prova dove si trova alla quattordicesima linea nel posto numero quattordici, mentre nella quarta sfida di trova nel primo quadrato alla dodicesima linea.

Eccoci al test più difficile, ovvero la quinta, dove la lettera s al posto del numero cinque si trova nel sesto riguardo alla quattordicesima linea.

E voi eravate riusciti a trovare la lettera S in tutti i riquadri che vi abbiamo mostrato, oppure no? Nella nostra redazione in pochissimi ci sono riusciti.