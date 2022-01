Vediamo bene insieme che cosa sta succedendo nell’amatissima soap opera del Paradiso delle Signore, dove tutti sono rimasti stupiti.

Come sappiamo la soap opera che segue le vicende che ruotano attorno al grande magazzino di moda milanese è molto amata e seguita.

E’ infatti giunta alla sua sesta edizione, e le vicende ormai si intrecciano l’una con l’altra, ma è successo qualcosa di particolare che ha lasciato tutti senza parole.

Per chi non lo sapesse per un periodo il Paradiso delle signore ha rischiato seriamente di essere chiuso perchè gli ascolti erano molto bassi.

Paradiso delle signore: la notizia shock!

Ma adesso non c’è più questo pericolo perchè ogni puntata di questa sesta stagione sta veramente facendo ottimi ascolti.

Ad esempio nella giornata di venerdì scorso, ha lasciato tutti senza parole per il record di ascolto.

Ha infatti avuto il 18.6% di share ovvero è stata vista da circa 2.309.000 persone, un numero incredibile per la soap opera della rai.

Le vicende legate al grande magazzino Milanese che si svolgono negli anni 60 stanno facendo innamorare altre persone alle loro storie, o magari a qualcuno stanno facendo rivivere il passato.

Diciamo anche che nella rete avversaria c’è sempre il programma storico di Maria De Filippi che molto spesso va oltre il 24% di share, ma non è assolutamente un risultato malaccio per un programma della Rai che volevano chiudere!

Lo scorso anno c’è stato un’altra puntata che ha avuto un’incredibile seguito da parte del pubblico ed è stata quella del 18 maggio, che ha avuto ben il 20.64% di share.

Per quanto riguarda le prossime puntate della nostra soap opera preferita, ci sono ancora molti segreti che devono essere svelati, come la morte misteriosa di Achille Ravasi, oppure l’amore tra Ludovica e Marcello se riuscirà ad andare avanti.

Ma anche la relazione tra Agnese e Armando che al momento sembra filare liscia come l’olio ma continuerà ad esserlo?

Non ci resta che attendere il nostro appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.55 circa.