Sei pronto a metterti in gioco e risolvere questo rompicapo? Trova la soluzione e non farti ingannare dalle operazioni matematiche

Anche oggi ti proponiamo un nuovo divertentissimo rompicapo che dovrai risolvere con tutto l’impegno possibile. Ti ricordiamo che se sei un amante di test, quiz, enigmi e rompicapi, ne potrai trovare a centinaia sul nostro sito.

Quello che ti proponiamo oggi è un bellissimo rompicapo di logica. Sarà davvero interessante per te scoprire la soluzione e mettere alla prova tutte le tue abilità. Sei pronto? Il risultato di questo test dipenderà solo dalla tua capacità di concentrazione.

Risolvi il rompicapo e trova la soluzione dell’operazione

Il successo di test e rompicapi sul web è sotto gli occhi di tutti. Sempre più utenti, infatti, provano a mettersi in gioco e sfidare le proprie abilità. I rompicapo, infatti, rappresentano un ottimo modo per occupare il tempo libero e allenare la mente. Ecco quello che ti proponiamo oggi.

Si tratta di un rompicapo di logica che metterà alla prova la tua capacità di concentrazione. Guarda l’immagine in alto e risolvi l’equazione. Nella figura, infatti, c’è un’operazione matematica da svolgere. Il risultato non è noto e dovrai trovarlo tu, pensi di riuscirci?

Il consiglio, come sempre, è quello di raccogliere tutta la concentrazione possibile e cercare di non farsi ingannare dalle apparenze. Osserva bene la figura e non affrettarti nel dare la risposta. Tieni conto di ogni elemento presente nell’immagine e ragiona con calma.

Nella figura, infatti, è presente una formula matematica molto semplice. Tuttavia, non dovrai farti ingannare dall’apparente semplicità dell’operazione e agire con ingegno. Non dovrai fare altro che risolvere la formula e fornire la soluzione. Ce la farai?

Ti diamo subito un indizio fondamentale: se la tua risposta è stata “12”, allora sappi che non è la soluzione corretta. Come abbiamo detto prima, infatti, cerca di non dare risposte affrettate e osserva attentamente tutti gli elementi della figura.

Se osservate la fine delle prime due righe, infatti, vi renderete subito conto che il segno “+” non è presente. Questo vuol dire che l’1 finale della prima riga e l’1 iniziale della seconda riga formano un 11. Stesso discorso si applica all’1 finale della seconda riga e all’1 iniziale della terza riga, che formano un ulteriore 11.

A questo punto, l’operazione sembra abbastanza semplice. Basta fare “1+1+1+1+11+1+1+1+1+11+1*0). La moltiplicazione, secondo le regole di base della matematica, si fa prima delle addizioni, quindi “1*0=0”. Il risultato sarà quindi 30.