Rompicapo: risolverlo vuol dire che sei un mito! Prova

Vediamo insieme se riusciamo a risolvere questo difficile rompicapo che sta letteralmente facendo impazzire il web!

Come sappiamo i test o rompicapo sono un modo per far passare del tempo e per far rilassare la nostra mente.

In questo caso vi proponiamo un rompicapo che vi farà un po’ lavorare, ma se riuscite a risolverlo a voi vanno i nostri migliori complimenti.

Iniziamo con il dire che questo tipo di rompicapo non è assolutamente facile, anzi bisogna avere una mente molto elastica.

Rompicapo: se lo risolvi sei un mito

Abbiamo a disposizione alcuni fiammiferi ma possiamo muoverne solamente pochissimi, potete provare anche a disegnare il nostro rompicapo su di un foglio e vedere se riuscite in questo modo a risolverlo.

Dobbiamo ottenere da questi 24 fiammiferi 9 quadrati, al momento nell’immagine ne abbiamo 7 ma possiamo spostarne solamente 4.

Il rompicapo non è impossibile, ma molto difficile da risolvere, nella nostra redazione in tantissimi hanno abbandonato e chiesto di vedere la soluzione.

Nel corso dell’articolo ovviamente, vi daremo la soluzione, ma non andate a controllarla subito e poi dite che avete la soluzione.

Se invece siete riusciti a far diventare i quadrati nove, a voi vanno i nostri migliori complimenti e fate parte dei pochissimi che si sono riusciti.

Per far diventare i quadrati 9 basta togliere due bastoncini per ognuno dei due piccoli quadrati esterni ed inserirli in quello più grande che si trova al centro dell’immagine.

Adesso quindi sfidate amici e parenti e vedete in quanti riescono a risolvere questo rompicapo che sta facendo impazzire il web e quanti di loro invece chiedono il vostro aiuto per risolverlo.

Continuate a rimanere con noi per altri rompicapo e test che vi lasceranno senza parole seguendo la nostra pagina ogni giorno!