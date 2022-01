Doc 2: Argentero dichiarazione shock su Fanti e sulla decisione presa

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Luca Argentero su una decisione che prenderà il suo personaggio in Doc 2.

La prossima settimana, e per la precisione giovedì, avremmo modo di vedere il primo episodio della seconda serie del medica drama Doc2.

Ma in queste ultime ore, il suo protagonista, ovvero Luca Argentero ha fatto una particolare dichiarazione, vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

Il bravissimo e bellissimo attore vestirà nuovamente i panni del Dottor Fanti, ovvero l’ex primario del Policlinico Ambrosiano che ha perso completamente la memoria degli ultimi 12 mesi, dopo un brutto incidente.

Doc 2 nelle tue mani: la dichiarazione shock

Per chi non lo ricordasse la fiction si ispira ad una storia realmente accaduta ovvero a quella di Pierdante Piccioni.

Ci saranno anche alcune nuove entrate nel cast, come Giusy Buscemi, che sarà una psicologa che aiuterà gli altri dottori ad affrontare il periodo del Covid.

Luca Argentero ha rilevato qualcosa di molto importante ed incredibile alle pagine del giornale sette, ovvero l’allegato del Corriere della Sera.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Anche noi ci troveremo a dover decidere a chi dare la bombola di ossigeno. La colpa non è del medico che sceglie in coscienza, bisogna invece chiedersi perchè non c’erano bombole per tutti quelli che ne avevano bisogno”

Dopo aver affrontato la pandemia, la squadra che sembrava così affiatata sembra iniziare a sgretolarsi, come è successo anche nella vita di tutti i giorni, noi tutti siamo cambiati.

Per i medici, ovviamente affrontare questa pandemia è stato se possibile ancora più difficile di tutti gli altri.

Il Dottor Fanti farà tutto il possibile per mantenere unita la sua squadra anche dopo questa difficilissima prova.

Lo stesso Luca Argentero ha dichiarato che gli è mancata davvero tantissimo la socialità, ovvero lo stare insieme ad altre persone senza avere quella sorta di paura, che magari siamo troppi.

Quindi vi diamo appuntamento per giovedì 13 con la prima interessantissima puntata della seconda serie di Doc 2 nelle tue mani, che si sta rivelando davvero incredibile e super attesa.