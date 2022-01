Alessandro Borghese e le foto mai viste della sua famiglia

Alessandro Borghese, le foto mai viste della sua famiglia: qualche retroscena su uno dei personaggi più apprezzati del mondo culinario.

Tra gli chef più amati dal pubblico c’è sicuramente Alessandro Borghese, che oltre ad essere un cuoco di fama mondiale è anche un noto personaggio televisivo; più volte, in questi anni, lo abbiamo infatti visto coinvolto in programmi televisivi a tema culinario.

Di lui sappiamo che ha fatto tanta gavetta in diversi ristoranti sparsi in tutto il mondo, diventando poi imprenditore come il padre e dandosi alla televisione. Ma avete mai visto queste foto della sua famiglia?

Alessandro Borghese, le foto inedite della sua famiglia: le informazioni sullo chef lontano dai riflettori

Figlio della nota attrice Barbara Bouchet, Borghese ha subito mostrato una grande capacità di intrattenere il pubblico, risultando parecchio amato da tutti i telespettatori.

Davanti alle telecamere lo conosciamo bene, ma in pochi forse sanno che, dal 2009, lo chef è sposato con l’ex-showgirl Wilma Oliverio, nota per la sua partecipazione come valletta a Ok il prezzo è giusto, dopo gli esordi come modella.

La coppia ha avuto insieme due figlie: Arizona e Alexandra, che sembrano proprio essere le “cocche” di papà. “Sono schiavo delle mie donne, soprattutto figlie” aveva affermato in una precedente intervista, a dimostrare tutto l’amore che lo lega a sua moglie e alle sue bambine.

Bellissimo il rapporto che ha anche coi genitori, Barbara e Luigi: se dalla madre può aver preso il carattere estroso, dal padre ha imparato l’abilità negli affari e soprattutto Alessandro ha dei lineamenti molto simili a Luigi, come si può vedere in una fotografia emersa sul web che lo vede in compagnia del papà probabilmente ad una cerimonia.

Nell’altra invece, lo si vede sin da piccolissimo alle prese con il mattarello e con la cucina: una passione a quanto pare emersa subito nella sua vita.

A 45 anni, Alessandro pare essersi realizzato come uomo e come cuoco, in attesa che questo 2022 gli regali tante altre soddisfazioni sia a livello lavorativo sia anche a livello personale, dove forse ha già tutto quello che potesse mai desiderare.