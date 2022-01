Un test visivo per cui dovrete prestare attenzione ai dettagli! Nelle immagini c’è qualcosa che non va riesci a trovare le differenze?

Ti proponiamo un test visivo molto carino diventato virale sul web nel giro di pochissimo tempo. Metti alla prova te stesso per mantenere attivo il cervello. Giochi come questo sono ideali per farlo perchè ti permettono di sfoderare tutte le tue abilità percettive e logiche per fino quelle più nascoste.

Il bello risiede anche tempo che gli si dedica. Occorrono giusto 1/2 minuti. Svolgili tra una pausa e l’altra per rilassarti un po’ e riprenderti. Allontana le varie fonti di distrazione, alleggerisci la mente e divertiti un po’.

Concentrati e dai inizio alla sfida trovando le differenze in queste immagini. Se le osservi attentamente noterai di certo qualche strano dettaglio. Occhio al tempo! Dovresti essere in grado di scovare le differenze nel minor tempo possibile, 15 secondi. Appena ti sentirai pronto dai inizio al test.

Test vedi le differenze in queste immagini? È difficilissimo!

Gli utenti che si sono cimentati in questa sfida sono veramente tanti. Fai attenzione a non farti venire il mal di testa nel tentativo di venire a capo. Sono poche le persone ad essere riuscite a trovare la soluzione. Tu l’hai individuata?

Ottimo lavoro per tutti coloro che in 15 secondi e magari anche in minor tempo sono riusciti ad ultimare la sfida. Chi ha fallito non si abbatta. Non sei l’unico a non aver risolto il gioco. Non era affatto semplice! Sicuramente sarai in grado di vincere in tanti altri test. Sfide come queste sono utili proprio per mantenersi allenati e prestare attenzione a tutto ciò che di solito sfugge.

Di seguito ti sveleremo la soluzione del test: