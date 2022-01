Riesci a risolvere questo rompicapo culinario? Resta concentrato e non sbagliare, la mente gioca dei brutti scherzi

Eccoci oggi con un nuovo rompicapo culinario che vi farà andare fuori di testa. Come ogni giorno, pubblichiamo sul nostro sito un nuovo test che misurerà le vostre capacità. Pensate di riuscire a risolverlo da soli?

Il rompicapo di oggi, infatti, metterà alla prova le vostre abilità di logica. Quindi preparatevi e mantenete alta la concentrazione, vedrete che con un po’ di impegno ce la farete.

Rompicapo culinario. Riuscite a risolverlo?

Test di logica, come il rompicapo che vi proponiamo oggi, stanno letteralmente spopolando sul web. Tantissimi utenti, infatti, amano occupare il proprio tempo libero con quiz, enigmi e rompicapi da risolvere mettendo in campo abilità di logica e di ragionamento.

La prova che ti proponiamo oggi consiste in un divertente rompicapo culinario. Protagonisti del test, infatti, sono i deliziosi e famosissimi hamburger che hanno reso famoso il Mc Donald’s. Inoltre, sono presenti buonissime porzioni di patatine e bibite fresche.

Nonostante ci siano da fare alcuni calcoli, il rompicapo culinario di oggi non richiede particolari abilità matematiche. Basterà conoscere le basi delle più importanti operazioni e raccogliere tutta la concentrazione possibile.

Nella prima riga dell’immagine in alto, la somma di tre bibite è uguale a 30. Nella seconda riga, invece, due hamburger più una bibita danno come risultato 20. Nella terza riga invece, c’è un hamburger e due doppie porzioni di patatine: la loro somma fa 9.

Nella quarta e ultima riga il risultato dovrete trovarlo voi. Potrete ricavare i valori di ogni alimento solamente dall’immagine del rompicapo e l’unico indizio che avrete saranno i risultati delle 3 righe.

Il suggerimento che possiamo darvi è quello di partire dalla prima riga. Se la somma di tre bibite è uguale a 30, chiaramente il valore di ogni bibita è di 10. Da questo valore potrete ricavare altre informazioni riguardo il valore degli hamburger e delle patatine.

Se due hamburger più una patatina è uguale a 20, ognuno dei Big Mac vale sicuramente 5. Come vedete, man mano che si va avanti si aggiungono preziosissime informazioni utili alla soluzione del rompicapo. Se, infatti, un hamburger e due porzioni di patatine danno come risultato 9, allora ogni porzione di patatine ha un valore di 2.

A questo punto, provate a dare una soluzione. Se ancora non ci siete riusciti o non siete sicuri vi diamo un ulteriore suggerimento: fate molta attenzione a ciò che è raffigurato nell’immagine e non date nulla per scontato.

La soluzione del rompicapo culinario è 25. Questo è infatti il risultato dell’operazione richiesta nell’ultima riga. Se avete fatto molta attenzione vi sarete accorti che la porzione di patatine nell’ultima riga è solo una, quindi il valore è 2. Inoltre, ricordate che la moltiplicazione va fatta prima dell’addizione?