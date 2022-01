Cassano: ricoverato per Covid, ecco le sue condizioni

Cassano ricoverato per Covid, anche l’ex-calciatore purtroppo affetto dal virus: ecco le sue condizioni di salute.

Un altro ex-sportivo finisce tra i bersagli del Coronavirus, che con la sua nuova variante Omicron sta contagiando sempre più persone. Stando a quanto riportato, l’ex-calciatore di Bari, Roma, Milan e Sampdoria Antonio Cassano non soltanto è positivo al virus, ma è anche stato ricoverato.

Una situazione piuttosto complicata quella del barese, che dopo essere risultato positivo a ridosso delle festività ha avuto un vertiginoso calo che ha costretto al ricovero; ecco come sta ora.

Antonio Cassano ricoverato per Covid: le attuali condizioni di salute dell’ex-calciatore

Subito dopo aver scoperto di essere positivo (a ridosso delle feste, cose successo purtroppo a tantissimi italiani) Cassano sembrava stare piuttosto bene, ma nel giro di pochi giorni i sintomi si sono aggravati e l’hanno obbligato a farsi ricoverare.

Stando a quanto riporta Genova Today, l‘ex-calciatore si troverebbe al momento nel reparto di malattie infettive del San Martino di Genova; la fine del 2021 e l’inizio del 2022 lo ha trascorso in quarantena ed ora è continuamente sotto il controllo dei dottori.

Fortunatamente, al momento le sue condizioni di salute non sarebbero gravi, tanto che si esclude per il sollievo di tutti il pericolo di vita; in ogni caso, per la sua condizione Cassano è stato affidato al reparto di malattie infettive direttamente sotto la cura del professor Bassetti, che più volte in questi mesi è intervenuto sulla situazione pandemica.

Leggi anche –> U&D: Andrea Nicole parla di Maria De Filippi e confessa tutto

La moglie di Cassano, Carolina Marcialis, è risultata negativa al test, così come fortunatamente i loro figli; Antonio, prima del ricovero, era stato messo infatti in isolamento nonostante abitassero tutti nella stessa casa.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Gemma è tormentata dal suo passato

C’è ancora un alone di mistero sulla situazione di Fantantonio, anche se il fatto che sia stato ricoverato non fa dormire sogni tranquilli a tutte le persone che gli vogliono bene; la speranza è che possa guarire presto e tornare a casa, sperando che via via non sia più necessario ricoverare per questo virus.