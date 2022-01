Rompicapo: aveva spopolato sul web con l’apertura dell’anno 2021 e noi lo ritiramo fuori dal cilindro. Trova il 2021 in soli 30 secondi!

Gergely Dudas, conosciuto come “Dudolf”, lo aveva fatto ancora! Giustamente, con l’anno nuovo ci vuole un rompicapo nuovo. Il celebre disegnatore e fumettista ungherese per festeggiare la fine del 2020 aveva colto l’occasione per far spremere le meningi a moltissimi utenti.

Il rompicapo fece il giro del web e in pochissimo tempo conquistò moltissime persone. La sfida, stranamente, risultò meno complicata del solito. Per una volta l’artista aveva ideato un gioco più semplice, a portata di tutti.

Noi abbiamo deciso di riproporvelo. Concentrati, mettiti alla prova e perchè no? Usa l’istinto che, in questi casi, torna sempre utile. Tra gli utenti che sono riusciti a risolverlo compare un record di 30 secondi. Prova a batterlo! Forza, osserva attentamente l’immagine e tira fuori tutte le tue abilità nascoste.

Rompicapo trovi il 2021? È impossibile!

Davanti a giochi come questo veramente carini e divertenti chi non impazzirebbe? Dudolf tira fuori sempre delle grandi trovate originali per celebrare varie occasioni e ricorrenze durante l’anno. Sei già riuscito a risolvere la sfida lanciata, questa volta, dall’artista?

Nell’illustrazione compaiono numerosissimi anni, tra tutti si nasconde l’anno “2021”. Riesci ad individuarlo? Se sei tra quelli che sono riusciti nell’impresa, speriamo tu abbia battuto il record di 30 secondi, altrimenti complimenti lo stesso. Sei un vincitore!

Per tutti quelli che, invece, hanno fatto fatica a trovare la soluzione o non sono riusciti minimamente ad individuare l’anno in questione, non preoccupatevi. Vi potrete misurare con moltissimi altri rompicapo e test, sul web, per prendere la vostra rivincita.

Ecco svelata la soluzione di questo gioco: