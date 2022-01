Rompicapo: se lo risolvi in 10 secondi sei un genio!

Vediamo insieme se riuscite a risolvere questo complicato rompicapo, dove la maggior parte abbandona e guarda la soluzione!

I test come i rompicapo, sono un modo per far lavorare la nostra mente ma senza stressarsi troppo.

In questo caso però dobbiamo risolvere quello che vi abbiamo mostrato nell’immagine che vedete sopra.

Questo tipo di sfide piace in particolar modo a chi ha una mente che adora la matematica, ma anche chi si vuole cimentare in un rompicapo divertente, che sembra facile ma non lo è.

Rompicapo: trova la soluzione in 10 secondi

Più test e rompicapo facciamo più la nostra mente è attiva ed allenata e vi rimarranno sempre più facili da fare.

Iniziamo con il dire che il tempo che avete per risolvere questo rompicapo è veramente poco, perchè sono solamente 10 secondi.

Ma moltissime persone danno la risposta errata proprio perchè il tempo è poco e si sbrigano nella risposta.

Ovviamente, nel corso dell’articolo noi vi forniremo la risposta, sia per verificare che quello che avete detto è corretto, ma anche per chi non ha trovato proprio la soluzione, mi raccomando però non barate.

Diciamo che circa il 75% delle persone alla quale abbiamo sottoposto questo rompicapo hanno sbagliato la risposta.

Ma ecco il risultato di quanto vedete nell’immagine ad inizio articolo, ovvero il risultato è 5, la domanda è come mai?

E’ molto semplice, la prima riga non ha alcun segno di operazione e per questo motivo non deve essere presa in considerazione.

Quindi solamente con la seconda il risultato è davvero molto semplice, e voi eravate riusciti a risolverlo oppure no?

Nel primo caso ovviamente vi facciamo i nostri complimenti e nel secondo vi diciamo di continuare a seguirci per allenare la nostra mente, e di non abbatterci assolutamente ma di sfidare amici e parenti per vedere in quanti riescono a dare la risposta corretto.