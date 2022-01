È arrivato il rompicapo delle operazioni matematiche, solo per i più esperti: mettiti alla prova cercando di risolverlo! Ma concentrati bene ed aguzza la vista, la soluzione non è semplice.

Uno tra gli enigmi più difficili è proprio il tipo di rompicapo che contiene diverse operazioni matematiche. Non tutte le persone, infatti, apprezzano la matematica, anche se saperla padroneggiare è utilissimo nella vita di tutti i giorni. Per questo è bene tenere allenato il pensiero logico-matematico anche attraverso quotidiani test e prove.

Sono sempre di più le persone che hanno iniziato a risolvere enigmi sul web come passatempo. Oltre che allenare la mente, infatti, i rompicapo sono anche molto divertenti e permettono di creare simpatiche sfide tra amici!

Allenare il nostro cervello comporta molti benefici tra cui anche il mantenimento dell’età mentale ben al di sotto di quella anagrafica. Cosa stai aspettando, allora? Inizia a ragionare e pensare ad una possibile soluzione a questo difficile enigma!

Attento a non farti trarre in inganno: nell’immagine nella quale è illustrato il rompicapo è contenuto un tranello, in molti ci cascano! Riuscirai ad essere tra quel 2% delle persone che riescono ad arrivare ad una risposta esatta?

Prima di tutto trova un luogo silenzioso dove poter pensare senza distrazioni: più sei concentrato, più è probabile che arriverai in poco tempo alla soluzione! Al contrario, in mancanza di adeguata concentrazione probabilmente non arriverai mai alla risposta giusta.

Il rompicapo delle operazioni, ragionamento passo per passo

Per arrivare alla giusta risposta bisogna procedere per piccoli passi: provare a risolvere tutto e subito non porterà a nulla, la fretta è da lasciare da parte in questo caso.

Iniziamo dal primo passo: ogni numero è sostituito da un simbolo corrispondente che viene ripetuto anche nelle altre operazioni.

Iniziamo dalla prima operazione: scarpe + scarpe + scarpe = 30.

Da questa operazione possiamo dedurre che il simbolo delle scarpe stia al posto del numero 10.

Passiamo alla seconda operazione: scarpe + gatto + gatto = 20. Sappiamo già che “scarpe” vale 10, quindi 10 + gatto + gatto = 20. “Gatto” quindi non può che valere 5.

A questo punto dobbiamo solo capire il valore del fischietto. L’operazione è: gatto + fischietti + fischietti = 13. Se il gatto sappiamo che vale 5, allora rimane solo 8 che è da dividere per 2. Deduciamo quindi che due fischietti valgono 4.

La soluzione

Trovato il valore di ogni figura, non resta che fare l’operazione con i numeri corrispondenti. Attenzione, però: c’è un particolare che non nota quasi nessuno! Il risultato infatti non è 30 come si potrebbe credere a prima vista. Tu hai trovato il numero giusto? Se hai la soluzione giusta oppure se ti sei arreso scorri più sotto per capire come risolvere il rompicapo!

Ad uno sguardo poco attento potrebbe sfuggire: il gatto nell’ultima operazione non ha il fischietto al collo che gli altri gatti hanno e i fischietti che nelle altre operazioni erano due in questa è solo 1! Tutto quindi si ribalta: quello che prima abbiamo definito “gatto”, il cui valore è 5, diventa “gatto con fischietto”. Questo vuole dire che il gatto senza fischietto avrà il valore del gatto con fischietto, cioè 5, MENO il valore di un solo fischietto, cioè 2.

L’ultima operazione sarà quindi così: 10 (scarpe) + 3 (gatto con fischietto che è 5, meno un solo fischietto che è 2) x 2 (un solo fischietto). 10 + 3 x 2.

Svolgendo i calcoli, quindi, la soluzione è 16.

E tu eri riuscito a risolverlo? Prova a condividere questo rompicapo con i tuoi amici per metterli alla prova e sfidarli!

