Justine Mattera: un sogno per i follower il suo abbigliamento!

Justine Mattera, la showgirl e conduttrice è veramente un sogno per i follower con il suo abbigliamento: sensualità inaudita.

Passano gli anni, ma Justine Mattera sembra essere come il vino: più “invecchia”, più spicca in bellezza. La showgirl, cantante e conduttrice, vera icona della musica negli anni ’80 e sex symbol per decenni, pare aver iniziato il 2022 così come aveva finito il 2021.

Compiuti lo scorso maggio i cinquant’anni, Justine sta vivendo una seconda giovinezza e non ha nessuna intenzione di smettere di mostrare tutto il suo fascino; il suo outfit è da urlo nella nuova foto.

Justine Mattera, un sogno per tutti i follower col suo abbigliamento: la foto è un incanto

Oltre ad una grande bellezza, la Mattera sfoggia ormai da diversi decenni una simpatia e un’umanità che l’hanno fatta amare dai fan di tutte le età e di tutti i sessi; la sensualità non è di certo l’unica qualità che la showgirl vanta.

Ex-cubista e modella, il fisico della Mattera non passa però inosservato ed è in grado di fare invidia alle ventenni e alle nuove influencer; il nuovo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram fa impazzire tutti i suoi follower.

Justine ha infatti deciso di aprire il nuovo anno indossando un outfit più che bollente; come si vede nella foto, la Mattera sfoggia un corpetto stretto di latex nero, con tanto di reggicalze e tacchi a spillo abbinati.

“Mi organizzo con le calze ed arrivo” scrive Justine nella didascalia, mostrandosi più sorridente che mai e augurando a tutti una buona Befana; a quanto pare, era prontissima per consegnare carbone a tutti, mostrandosi però più che come una vecchina arzilla quasi come una dea.

Tantissimi i mi piace messi al post, così come i commenti di complimenti arrivati per la showgirl; i fan si mostrano in visibilio per la Mattera, mentre Ylenia di Radio 105 scrive scherzando “una bellissima Befana” con tanto di cuore. Anche nel 2022, la showgirl ha intenzione di incantare infiammando l’atmosfera.