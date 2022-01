Paradiso delle signore: Sandro telefona a Tina ma....

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera girata nei grandi magazzini milanesi.

Anche oggi, 5 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda la soap opera Il paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo alla bella cantante Tina e se finalmente decide di operarsi o meno, e non solo.

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: nessuno lo riesce a risolve e tu? Prova

Iniziamo con il dire che Ezio è davvero deciso a sposare la sua bella Veronica, e le ha fatto anche la proposta, che lei ovviamente ha accettato con grandissimo entusiasmo.

Sandro telefona a casa Amato ma…

Ma prima di poter fare il grande passo hanno bisogno del foglio firmato da Gloria, o meglio del foglio che certifichi la sua morte, altrimenti non possono fare nulla.

Purtroppo non basta solamente il foglio, ma serve anche la testimonianza della Zia Ernesta, e che sta arrivando a Milano, perchè lei l’ha chiamata.

Per quanto riguarda, invece, casa Amato è arrivata una chiamata davvero importante, Tina ha infatti deciso che si opererà.

LEGGI ANCHE —> 2022 corrisponde al 2011: Guardare per credere!

Ma a stare vicino alla bella cantante oltre a tutta la sua famiglia, sembra che ci voglia essere anche un’altra persona, ovvero Sandro.

I due, però sono separati da tempo, ed anche se la chiama a casa, Tina vuole assolutamente chiudere ogni rapporto con l’uomo perchè è delusa da lui.

In questo caso non sappiamo cosa gli voleva dire, ma forse arriverà anche a Milano per parlare con la moglie.

Per quanto riguarda Flavia, poi andrà anche al Circolo per parlare con Adelaide e comunicarle che non è finito nulla e che la guerra tra loro è ancora apertissima.

Una volta che Zia Ernesta arriva Milano cerca di capire che cosa sta accadendo tra Ezio e Gloria.

Anche perchè come abbiamo detto il suo intervento è deciso per quanto riguarda la nuova vita di Ezio, ma non solo.

Stefania, infatti le racconterà di come è felice che il padre ha accanto una donna come Veronica e di quanto le manca la sua mamma.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi appuntamenti per capire che cosa succederà in tutte queste vicende aperte, sempre in onda alle 15.55 circa.