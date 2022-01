Quanto pensi di essere resiliente? Scorpilo subito con questo test della personalità facile e divertente che richiede poco tempo. Gioca ora!

I cactus sono tanto belli quanto pericolosi, un po’ come le rose. Nella vita sicuramente qualcuno avrà avuto un incontro ravvicinato con questa pianta pungendosi con le sue spine. Esperienze spiacevoli come questa sono all’ordine del giorno, ma c’è qualcosa che vi permette di affrontare tutto!

La resilienza. Simboleggia la capacità di affrontare tutte le situazioni, le esperienze, le sfide della vita, con determinazione, senza lasciarsi toccare dalle difficoltà che si incontrano. Tu quanto pensi di essere resiliente?

Scoprilo con questo test e ricorda che rappresenta solo un gioco divertente per passare il tempo. Il test della personalità in questione non ha alcun tipo di valenza scientifica. Prendi tutto quello che scoprirai con leggerezza e con spirito. Sei pronto?

Test scegli un cactus ecco quanto sei resiliente

Osserva l’immagine d’apertura dell’articolo che mostra 3 cactus. Scegli quello che ti attrae maggiormente, non fare il furbo andando a vedere prima le soluzioni! Quale cactus ti ha colpito?

Di seguito sono riportati i profili corrispondenti ad ogni cactus:

Cactus con fiorellino (n.1): s ei resiliente, ma non a primo impatto perchè la tua sensibilità ti fa abbattere facilmente. Ci metti del tempo prima di tornare in forma per reagire, ma riesci ad affrontare le cose.

perchè la tua sensibilità ti fa abbattere facilmente. Ci metti del tempo prima di tornare in forma per reagire, ma riesci ad affrontare le cose. Cactus verde ondulato (n.2): sei abbastanza resiliente perchè non ti lasci abbattere facilmente grazie ad un po’ di adattabilità propria della tua persona.

perchè non ti lasci abbattere facilmente grazie ad un po’ di adattabilità propria della tua persona. Cactus blu verdastro (n.3): sei molto resiliente perchè a tuo avviso esiste una soluzione ad ogni cosa. Possiedi un grande intuito e ti adatti a tutto (brutto o bello che sia).

