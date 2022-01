Dopo la gaffe sul suo brano per il Festival, Gianni Morandi è a rischio eliminazione Sanremo 2022. Ecco qual è il motivo

Problemi per Gianni Morandi in vista di Sanremo 2022. Il cantante è a rischio squalifica e potrebbe essere escluso dal più importante festival della canzone italiana. La notizia è degli ultimi minuti ed è stata rilanciata da All Music Italia.

Secondo quanto riportato dal magazine, la canzone di Gianni Morandi in gara per il Festival di Sanremo 2022 sarebbe stata diffusa pubblicamente. Un evento che, almeno secondo regolamento, metterebbe Gianni Morandi a rischio eliminazione. Ecco cosa è successo.

Gianni Morandi a rischio eliminazione da Sanremo 2022. Ecco perché

Gaffe assurda quella commessa da Gianni Morandi (o dal suo staff) nella giornata del 4 gennaio. Secondo quanto riportato da All Music Italia, infatti, il cantante avrebbe rivelato la nuova canzone (inedita) che sarebbe stata presentata al festival di Sanremo 2022.

Il singolo sarebbe stato pubblicato sulla pagina Facebook del cantante, scatenando l’ilarità dei followers. Il brano si intitola “Apri tutte le porte” e la sua presentazione era prevista per la nuova edizione del festival della canzone italiana.

In tanti hanno infatti segnalato la clamorosa gaffe del cantante. Ora Gianni Morandi è a rischio eliminazione e il pubblico crede che verrà presto squalificato dal Festival. Nonostante il video, mezz’ora circa dalla sua pubblicazione, sia stato eliminato, Morandi rischia davvero di non partecipare a Sanremo 2022.

I brani inediti preparati per il Festival, infatti, non possono essere rivelati prima dell’esibizione sul palco dell’Ariston. Cosa che è però accaduta nel caso di Gianni Morandi: per circa mezz’ora la sua canzone è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook, con alcuni utenti che sono riusciti ad ascoltarla.

C’è infatti chi sui social afferma di aver ascoltato per intero o in parte la canzone inedita di Gianni Morandi, che adesso rischia una squalifica che avrebbe del clamoroso. Opzione che non si era realizzata l’anno scorso quando Fedez, in una delle sue stories, aveva diffuso per errore solo alcune parole del suo brano in gara con Francesca Michelin.

A questo punto sembra che Amadeus abbia una bella gatta da pelare e che dovrà prendere una decisione il prima possibile. Gianni Morandi è a rischio eliminazione e il Festival di Sanremo potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti storici.