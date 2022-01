Sei curioso di cimentarti in un divertente, quanto impegnativo, rompicapo? Indica quante sono le dita non alzate. Si sbagliano tutti

Anche oggi siamo pronti a mostrarti un nuovo divertentissimo rompicapo. Dovrai metterci tutto l’impegno possibile e risolvere il test in poco tempo. Pensi di essere pronto? Se segui il nostro sito, dove pubblichiamo centinaia di test, quiz ed enigmi, non avrai nulla di cui preoccuparti.

Ogni giorno, infatti, mettiamo alla prova i nostri lettori con quiz e indovinelli di tutti i tipi. Allenare la propria mente e le proprie capacità logico-deduttive è infatti importantissimo. Se vuoi metterti alla prova, dunque, osserva l’immagine e indica quante sono le dita non alzate.

Quante sono le dita non alzate? Concentrati e risolvi il rompicapo

Se siete degli appassionati di enigmistica, o semplici curiosi che vogliono mettersi alla prova, questo rompicapo matematico fa per voi. Si tratta di un test non semplicissimo che risulterà ostico anche per i più pazienti e preparati.

Pur essendo, come detto, un rompicapo matematico, questo test richiede semplici abilità di osservazione, abilità e velocità di ragionamento e concentrazione. Questa prova ti aiuterà dunque a sviluppare le tue abilità intellettive e la capacità di analisi di contesto.

Se quindi vuoi metterti alla prova e testare le tue abilità, risolvi questo rompicapo. Non dovrai fare altro che guardare l’immagine in alto e indicare quante sono le dita non alzate. Sembra un test piuttosto semplice, ma ti garantiamo che in tanti sbagliano.

Cerca di non avere fretta e non lasciarti ingannare dagli scherzetti del tuo cervello. Guarda bene l’immagine e valuta qualsiasi possibilità. Osserva con pazienza e tranquillità, senza lasciarti influenzare dal tempo che passa.

Se proprio vuoi un indizio, che probabilmente ti darà una grossa mano alla fine della ricerca del risultato, possiamo dartene uno: osserva attentamente il quesito del rompicapo e non lasciarti ingannare.

A questo punto avrai sicuramente fornito una risposta al complicato rompicapo che ti abbiamo proposto oggi. Se invece hai gettato la spugna, ti forniamo comunque la soluzione: le dita non alzate sono 52.

Non lasciarti infatti confondere dal comando e dalla fretta di rispondere. Il quesito ti chiede, infatti, di contare le dita abbassate, non quelle alzate. Sei riuscito a dare la giusta soluzione al rompicapo?