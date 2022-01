Il 2022 è ufficialmente arrivato e per tre segni in particolare rappresenterà un vero e proprio punto di svolta.

Come di consueto, all’inizio del nuovo anno, il noto astrologo – Paolo Fox – ci permette di conoscere il nostro futuro in base al nostro segno zodiacale. Ecco quindi cosa ci aspetta secondo l’Oroscopo, ricordate però che la maggior parte di ciò che raccogliamo deriva da ciò che abbiamo seminato. Non fatevi scoraggiare quindi se le stelle non sono dalla vostra parte, ma – al contrario – approfittate delle sfide per crescere e temprare il vostro animo! Ecco l’Oroscopo del 2022.

Oroscopo 2022

Il nuovo anno si aprirà serenamente per alcuni segni dello Zodiaco: Ariete, Toro e Gemelli si dovranno confrontare con una certa stabilità i primi mesi dell’anno, stabilità che però si trasformerà in una vera montagna russa nella seconda fase del 2022. Mentre il Toro affronterà la sua incredibile evoluzione nata dai cambiamenti del 2021, l’Ariete e il Gemelli dovranno prendere importanti decisioni lavorative a partire dalla primavera. Riguardo invece le relazioni, terreno fertile per coltivare un’amore si verificherà verso l’inizio dell’estate e, mentre l’Ariete consoliderà i rapporti già in corso, Toro e Gemelli si affiancheranno a nuove energie amorose.

Parlando poi di Cancro, Vergine e Leone, le sfide in questo 2021 sicuramente non sono mancate. Il 2022 non sarà particolarmente entusiasmante i primi mesi dell’anno, in quanto sarete immersi nel lavoro, soprattutto la Vergine che soffrirà la monotonia dell’attività svolta. Le cose potrebbero cambiare con l’inizio dell’estate, momento in cui Leone e Cancro si concederanno di momenti di passione, mentre la Vergine – forse – imparerà a lasciarsi un po’ più andare, abbandonando per qualche istante la sua minuziosità e diplomazia.

E mentre Scorpione e Capricorno saranno tra i protagonisti del 2022, il Sagittario avrà qualche sfida in più da affrontare. Per i primi due sarà un anno florido, soprattutto dal punto di vista lavorativo: lo Scorpione riuscirà a conquistarsi un successo dopo l’altro, mentre il Capricorno deve solo cercare di evitare troppi conflitti con i datori di lavoro. Il Sagittario invece, parte un po’ giù di tono, ma potrebbe riprendersi verso maggio, grazie all’intervento di Marte. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, lo Scorpione farà incredibili passi avanti, proprio come il Capricorno.

Infine, arriviamo ai Pesci, Bilancia e Acquario: i primi godranno di tante piccole fortune del 2022, in quanto ciò che avete seminato nel 2021 sta cominciando a dare i suoi frutti. Per chi è in coppia da diverso tempo, l’anno corrente potrebbe risultare fertile per un matrimonio, inoltre la fortuna girerà anche per quanto concerne l’ambito lavorativo.

Bilancia e Acquario invece vivranno il 2022 in modo opposto, punto focale sarà l’amore: mentre la Bilancia dovrà usare tutte le sue forze per affrontare le delusioni della fine del 2021, per l’Acquario succederà qualcosa di inaspettato, il segno avverso al sentimento potrebbe innamorarsi nel mese di marzo! Ebbene sì, l’Acquario troverà una cerca stabilità sentimentale, potrebbe dover scegliere tra un’amicizia amorosa o una relazione sentimentale, ma in ogni caso – per la prima volta – il cuore del segno di ghiaccio si aprirà all’amore.