Melissa Satta: ecco la foto che tutti aspettavano!

Melissa Satta, arriva la foto che tutti aspettavano: la showgirl e conduttrice italostatunitense apre il 2022 in questo modo.

Dopo un periodo passato lontano dai riflettori, Melissa Satta è tornata a far parlare di sé ottenendo anche un nuovo progetto televisivo; classe ’86, la Satta si è fatta notare dal grande pubblico come velina di Striscia la Notizia, senza mai rinnegare la sua grande passione per lo sport.

Anche dopo essere diventata mamma, Melissa sfoggia un fisico divino, allenato costantemente; la conduttrice pratica sport sin dai tempi del liceo e, ritornata in Italia, è anche diventata una calciatrice nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

Splendida come non mai, il 2022 della conduttrice si apre con una foto che tutti ormai aspettavano da tempo: eccola, ora è veramente tutto quanto ufficiale.

Melissa Satta, arriva la foto che tutti aspettavano da tempo: il nuovo amore

I lineamenti mediterranei e i colori scuri, abbinati ad un copro mozzafiato slanciato da 178 cm d’altezza, hanno fatto sin da subito diventare Melissa una delle donne più amate e ambite del mondo dello spettacolo italiano.

Anche oggi, mentre è tornata in tv sia con Gol Deejay per Sky Sport sia con Missione beauty per Rai 2, Melissa è una delle più amate, tanto che vanta quasi 4,5 milioni di follower.

Grande appassionata di Calcio, lo sport è entrato anche nella sua vita privata grazie alla relazione con Kevin-Prince Boateng, con cui ha avuto anche un figlio; i due si sono separati ufficialmente nel 2020 e pare che entrambi, ora, abbiano ritrovato l’amore.

Il calciatore, come si intuisce dalle foto su Instagram, sembra essere molto felice con l’influencer 31enne di Bergamo Valentina Fradegrada, mentre la Satta ha ora ufficializzato la sua relazione con Mattia Rivetti.

Imprenditore nel campo della 34enne, Rivetti viene da una famiglia che nel settore ha ottenuto parecchio successo; i due, stando alle foto pubblicate dalla Satta su Instagram, appaiono molto presi uno dall’altra e soprattutto felici.

La coppia infatti ha aspettato insieme sulla neve il nuovo anno; la foto li ritrae baciati dal sole e felici, colti nello scambio di tenere effusioni. Nella didascalia, la Satta sottolinea il passaggio dal 2021 al 2022, raccogliendo tantissimi mi piace con lo scatto.

Dopo molto gossip, arriva finalmente l’ufficialità e gli auguri da parte dei fan, ma non solo; come si legge nei commenti, felici per la nuova relazione della Satta anche l’attrice Michela Quattrociocche e Nina Senicar, che commentato con cuori ed emoticon con gli occhi a cuoricino.

Il 2022 si appresta ad essere un anno fantastico per Melissa, più lanciata che mai in questa nuova fase della sua carriera (aperta la sfida a Diletta Leotta e Carolina Stramare, altre celebri conduttrici sportive) e entusiasta per questo nuovo amore.