Il paradiso delle signore: Ludovica e Marcello si devono separare

Vediamo insieme che cosa succede in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 3 gennaio, abbiamo modo di assistere ad un nuovo episodio per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo nella coppia formata da Ludovica e Marcello.

Iniziamo dicendo che nel nostro grande magazzino hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno, ovvero il 1963.

Paradiso delle signore: arriva la separazione tra loro

Vittorio è davvero molto contento e spera che questo nuovo anno si una grande inizio per lui che gli porterà molta fortuna, ed ha delle grandissime idee per il suo grande magazzino.

Umberto anche è felice e pensa di poter far arrivare il Paradiso Market anche in edicola, ma riuscirà a far diventare realtà questa sua idea?

Per quanto riguarda, invece, la coppia formata da Ludovica e Marcello saranno costretti a separarsi perchè è tornata a Milano Flavio che non sa della relazione della figlia.

La giovane Ludovica, pensa che la mamma non è affatto contenta della sua relazione sentimentale e per questo motivo decide di allontanarsi, ma forse questo farà solamente in modo di vedere ancora di più la differenza di ceto sociale?

Arrivando invece a Tina, che aveva deciso di non operarsi, poco prima di natale, ma tutti, compresa la madre Agnese stanno cercando di farle cambiare idea.

Sembra infatti che ci riusciranno e che la bella cantante chiami il dottore per fissare un nuovo appuntamento.

Questo accadrà anche a breve, ovvero dopo appena 7 giorni ed in casa Amato inizierà una sorta di conto alla rovescia.

Arrivando poi a Salvatore, sembra che sia riuscito a fare breccia nel cuore di Anna e riceverà un bel disegno da parte di Irene, la figlia.

Per sapere che cosa succederà poi non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda sulla Rai alle 15.55 circa.