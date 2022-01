Don Matteo, le parole di stupore di Flavio Insinna: l’attore dopo diversi anni è ritornato nell’amata fiction Rai.

Una stagione di grandi novità quella che si appresta ad arrivare in questo 2022 su Rai 1; non soltanto Terence Hill lascerà dopo più di un decennio il ruolo di Don Matteo, ma Flavio Insinna tornerà nei panni del capitano Flavio Anceschi, che aveva già interpretato dal 2000 al 2006.

Per un consueto cambio di personaggi, Anceschi era uscito di scena ma ora è pronto a tornare per la la tredicesima stagione; grandissima la gratitudine di Flavio Insinna, che ha speso parole di stupore per questa opportunità.

Don Matteo, le parole di stupore di Flavio Insinna per il ritorno nei panni del capitano Anceschi

Come sappiamo, Insinna in questi anni non ha vissuto un bel periodo, anche a causa dello scandalo riguardante il suo comportamento verso il pubblico di Affari tuoi.

Il conduttore è comunque ora impegnato al timone de L’Eredità e, questo 2022, lo vedrà anche ritornare alla recitazione in una serie a cui è veramente affezionato. L’opportunità di vestire di nuovi i panni del capitani Anceschi, per Flavio, è stato un vero e proprio regalo.

“È stato un regalo di Natale anticipato, un grande successo lo costruisci con tantissime persone. Il primo da ringraziare è il regista Enrico Oldoini, che convinse Terence a lasciare il western per la bici” spiega Insinna al settimanale Oggi.

In questi nuovi episodi, al suo fianco non ci sarà però Terence Hill, bensì Raoul Bova, nei panni del nuovo sacerdote detective protagonista; Flavio ritroverà però Nino Frassica, a cui è legato da tempo anche fuori dal mondo dello spettacolo.

Di lui, dice Insinna, ama la sua comicità, che gli ha insegnato a vedere le cose da una diversa prospettiva; tra le pagine del giornale anche spazio per un aneddoto delle prime stagioni della serie, quando sul set un pulmino di suore, non riconoscendo attori e personaggi, ha chiesto se potesse rimanere lì. “Lui risposte ‘Certo sorelle'” racconta Insinna, ricordando poi come non fosse successo nulla né al pulmino né alle suore.

Nonostante il ritorno del personaggio di Insinna, non ci sarà quello di Milena Miconi, nella serie la sindaca di Gubbio Laura Respighi nonché moglie del capitano. Stando alle anticipazioni, i fan avranno modo di scoprire la tragica dipartita del personaggio che fu della Miconi, con Anceschi che si ritroverà alle prese con una figlia adolescente.