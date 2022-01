Chiara Nasti: bellissima con il costume che contiene a stento le forme

Chiara Nasti, l’influencer bellissima con il costume che contiene a stento le forme: ecco come sta passando le vacanze di Natale.

Anche in pieno inverno, Chiara Nasti sa sicuramente come far alzare la temperatura. Influencer 23enne napoletana, Chiara è tra le più seguite di Instagram e con quasi 2 milioni di follower aggiorna quotidianamente sulle sue attività.

La partecipazione a L’Isola dei Famosi le ha permesso di mettersi ancora di più in mostra, facendo sfoggio di tutta la sua bellezza; in attesa di nuovi progetti, continua ad incantare con scatti mozzafiato sul suo profilo Instagram.

Per queste vacanze natalizie, dopo aver mostrato un outfit bollente negli scorsi giorni, pare che la Nasti abbia scelto la spiaggia e il caldo; per il nuovo anno, si mostra con un costume che contiene veramente a stento le sue forme.

Chiara Nasti, il costume contiene a stento le sue forme: l’influencer apre il nuovo anno così

Sono tantissime le showgirl e le influencer che hanno salutato tutti i loro follower con un particolare scatto in questo inizio di 2022; non poteva di certo mancare la napoletana, che impegnata più che mai come testimonial e modella non ha perso l’occasione per sfoggiare la sua sensualità.

Nel nuovo post, la Nasti si è fatta immortalare in spiaggia baciata dal sole; la lunga chioma bionda cade sul suo corpo scolpito, ma in primo piano spicca il costume striminzito color oro, creato da lei stessa e indossato per sponsorizzarlo.

Il bikini non soltanto infatti evidenzia il corpo più che allenato della Nasti, ma pare proprio non riuscire a contenere il suo esplosivo décollété, più tonico che mai anche in questo nuovo anno; ogni volta che si mostra, Chiara è davvero uno spettacolo.

“A week ago. Non vedo l’ora di farvi vedere tutta la nuova collezione di @plumeetheree“ scrive la Nasti nella didascalia della foto, sponsorizzando la nuova linea del suo marchio di moda, di cui lei stessa si occupa insieme alla sorella Angela. L’influencer promette presto ulteriori aggiornamenti, che non tarderanno ad arrivare.

Leggi anche –> Romina Carrisi racconta il primo bacio ma interviene mamma Romina Power!

Non si contano i like raccolti dalla foto postata da Chiara, così come si sprecano i commenti di complimenti; sotto al post, vediamo anche i messaggi di Floriana Messina (che ha lasciato due emoticon della fiamma all’influencer) e della stessa Angela Nasti, che commenta con gli occhi a cuoricino per la sorella.

Leggi anche –> Il Cantante Mascherato 2022: Ecco quando inizia e qualche anticipazione

Un periodo veramente d’oro per la Nasti, che pare non essere finito anche con l’inizio del 2022; oltre alla realizzazione nell’ambito lavorativo, Chiara pare anche aver trovato la stabilità in ambito sentimentale al fianco di Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio. La sua bellezza e la sua sensualità hanno conquistato il calciatore, dopo che si era parlato a lungo del flirt con Zaniolo, altro calciatore ma questa volta della Roma.