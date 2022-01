Facciamo insieme il test che mette in luce le tue priorità, dovrai prendere decisioni importanti per evitare che si scateni una tragedia.

Generalmente siamo abituati a svolgere test psicologici che studiano i nostri gusti, il nostro spirito di osservazione e la nostra percezione delle illusioni ottiche. Sulla base delle risposte, vengono alla luce peculiarità del nostro carattere che ci consentono di inquadrare la nostra persona. Tuttavia, in questo caso specifico, il test è stato improntato in modo diverso: esso analizzerà le nostre priorità. In una situazione in cui avviene una tragedia e un pericolo dopo l’altro, occorre velocizzare i nostri processi di ragionamento per trovare immediatamente una soluzione. Proviamo ad immaginare questo frangente: nello stesso preciso momento, il bollitore sul fuoco comincia a fischiare, il bambino si sveglia e piange intensamente, il cane sale sul divano per distruggere i cuscini e il citofono squilla. Qual è la priorità? Su cosa dovremo intervenire immediatamente Scopriamolo insieme.

Test – Soluzione

Adesso ti riveleremo che tipo di persone sei, in base alla tua priorità in questo preciso momento di stress. Si tratta infatti di quattro situazioni di emergenza avvenute contemporaneamente, si necessita quindi di un intervento immediato. E’ meglio intervenire sul problema più pericoloso? Più fastidioso? E’ corretto far aspettare una persona al citofono? Scopriamo insieme il risultato del test.

