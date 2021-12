Zodiaco: Scopriamo quali sono i segni, tra tutti quelli dell’oroscopo, che mantengono sempre le promesse. Avete già qualche idea?

Non tutti credono nell’oroscopo, ma se sei tra quelli che non può farne a meno o semplicemente stimola la tua curiosità e rappresenta, per te, un modo per passare il tempo, sei nel posto giusto!

La fiducia, non è di tutti. Ahimè è così. Capita spesso di ritrovarsi delusi perchè una persona a noi cara non ha mantenuto qualcosa che ci aveva promesso. Una, due volte si può anche soprassedere, ma che non diventi un’abitudine.

Fenomeni di questo tipo sono all’ordine del giorno è bene, quindi, essere pazienti per andare all’origine dell’accaduto e solo dopo tirare le somme prendendo le dovute distanze, se necessario, da chi ci ha ferito o deluso.

Tra tutti i segni, ci sarà qualcuno raramente tradisca la nostra fiducia? Ti sei già fatto un’idea di quali potrebbero essere i più leali e sinceri? Scopriamolo insieme.

Zodiaco: 5 segni che mantengono le promesse

Scorpione: questo segno è un ottimo amico. Non abusare della sua bontà e della sua pazienza perchè quando serve tira fuori il veleno che ha e tende ad usarlo. È molto solare ed emana energia positiva.

Cancro: questo segno ama intraprendere relazioni ed amicizie. Si aliena dai propri desideri per mettere al primo posto quelli degli altri. Non perdona facilmente.

Acquario: questo segno considera che tutti possono sbagliare ed è un grande amico. Ha un cuore d’oro ed è un motivatore nato. Delude poco e niente.

Capricorno: questo segno odia le persone poco responsabili. È molto metodici in quello che fanno, sono gli amici ideali per organizzare feste, viaggi e tanto altro. Ricercano la perfezione.

Vergine: questo segno è super responsabile, onesto e sincero. Molto scrupoloso ed è “il tuo amico per la vita”.

