La tavolozza dei colori è un arcobaleno di energia e ogni colore possiede una propria essenza. Scegline uno, ecco chi sei.

I colori rappresentano un vero arcobaleno emotivo, ognuno di loro ha la capacità di emanare una particolare sensazione e suscitare un sentimento specifico in ognuno di noi. Capita spesso infatti, di provare sollievo di fronte ad una tavolozza blu, altre invece succede di percepire gioia e positività di fronte al dipinto di un alba oppure un tramonto. Ogni colore ha il proprio significato, in base al tuo preferito, ti riveleremo la tua vera natura. Nero, viola, verde, blu, rosso o arancione? Quale di questi preferisci?

Test – Soluzione

Nero: se hai scelto il nero, sei una persona particolarmente ambigua. Non è facile inquadrarti, anzi tendi generalmente a celare le tue emozioni. Potresti essere egoista e un po’ narcisista, tuttavia non si può dire che tu non abbia una personalità forte.

Viola: il viola è il colore del misticismo e dentro di esso si nasconde la curiosità per qualsiasi cosa sia ignoto. Per questo motivo, se hai scelto questo colore, significa che hai un animo spirituale e profondo, in grado di connettersi con la parte più interiore di te.

Verde: speranza, allegria, affetto e coraggio. Il verde, proprio come la natura stessa, è simbolo di rigenerazione. Hai la capacità di tirare fuori il meglio dalle persone che ti circondano ed emani un’energia solare e positiva.

Blu: se hai scelto questo colore, possiedi un animo tranquillo e sereno, caratterizzato da pace e quiete. Il blu, come l’oceano e il cielo, sono in grado di infondere vibrazioni positive e rilassanti, ma dietro il blu si cela anche la tempesta. Sarebbe meglio non farti arrabbiare.

Rosso: passione, fuoco, ardore, chi meglio di te sa cosa significa vivere la vita al massimo? Sei una persona incredibilmente attiva, un uragano che stravolge la vita delle persone, rendendola piena e ricca. Averti vicino, significa avere qualcuno che riesce a farti sentire vivo.

Arancione: sei un Sole e proprio come la stella più luminosa della nostra galassia, illumini le persone che ti stanno intorno. Sei una persona incredibilmente positiva, ami ascoltare e dare aiuto alle persone intorno a te. Sei un punto di riferimento e un dono per chi ti sta intorno.