Rompicapo: trovare il volto di Frida Khalo senza sopracciglia. Una sfida difficile che sta spopolanodo sul web. Tu lo hai visto?

Chi non ha mai sentito parlare di Frida Khalo? È impossibile non sapere chi sia. Un’artista famosa, spesse volte contestata, del suo calibro è praticamente conosciuta in ogni parte del mondo.

Frida Khalo viene ricordata per il monociglio, segno distintivo che l’ha da sempre caratterizzata. Questo rompicapo sta spopolando sul web ed ha proprio lei come figura protagonista. Perchè? Sono tantissime le persone che la apprezzano e in commercio ci sono una miriade di prodotti che la riguardano. Gli utenti sono letteralmente “usciti pazzi” per questo gioco.

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Pregliasco vede a gennaio 50 mila contagi al giorno. E sarebbero solo una piccola parte, dice

Cimentatevi nell’impresa ardua di scovare il volto di Frida senza il suo iconico monociglio! È molto difficile, ma si tratta di un modo divertente per rilassarsi un po’.

Rompicapo trova Frida senza sopracciglia, è impossibile!

L’immagine, molto vivace e colorata, presenta numerosi volti della nota artista messicana. Potrebbe sembrare che le “Fride” siano tutte uguali, ma non è così. Avete a disposizione poco tempo, alcuni sono riusciti in 10 secondi a scovare quella senza le sopracciglia.

Mettete in campo tutte le abilità visive possibili e soprattutto un po’ di istinto non guasta mai, in questi casi. Il tempo scorre forza, iniziate a giocare. State attenti a non farvi venire il mal di testa però a furia di guardare con troppa concentrazione!

LEGGI ANCHE —> Sci: ecco cosa cambia per i bambini da gennaio 2022

Non rimanete delusi se non siete riusciti a trovare il volto. Avrete sicuramente modo di rifarvi con altri rompicapo. Prendete il gioco con spirito e leggerezza. Di seguito troverete la soluzione: