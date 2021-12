Ecco a voi un nuovo rompicapo che sta facendo impazzire il web. Mettetevi alla prova ed osservate attentamente l’immagine, scovate il gatto!

Ogni giorno spuntano dei rompicapo nuovi da dover risolvere che fanno impazzire il web. È arrivato il momento di scervellarvi nuovamente nella risoluzione di un indovinello legato al mondo felino. Si tratta di un’immagine che mette insieme numerosi volti di persone provenienti da varie nazionalità diverse.

Il rompicapo in questione è complicato, come quello della calza della befana da dover ricercare all’interno di un’immagine piena zeppa di decorazioni ed elementi natalizi. Mettetevi alla prova. Non si tratta di un test o di un esame universitario, qui nessuno vi giudica o da un voto alla vostra “performance”.

Non siate frettolosi ed usate la testa perchè si tratta di una prova di abilità difficile da risolvere.

Rompicapo se vedi il gatto in 30 secondi sei un genio!

Si, sa sul web le cose circolano velocemente l’indovinello, infatti, non sta mettendo alla prova solo voi. Sono tanti gli utenti che in queste ore stanno affrontando la sfida. Entrando più nel dettaglio: cosa bisogna fare di preciso? Trovare nell’immagine, la faccia di un tenero gatto, in mezzo alla moltitudine di volti di persone che la compongono.

Il tempo stimato di riuscita da parte di alcuni utenti è di pochi secondi. Non preoccupatevi se voi non rientrare in questo piccolo gruppo. Avrete sicuramente modo di misuravi e testare le vostre abilità grazie a tanti altri rompicapo. Sono molto divertenti e richiedono poco tempo. Provate anche a farvi due risate con amici e parenti proponendo questo indovinello.

Senza perdere altro tempo in chiacchiere di seguito potrete trovare la soluzione: