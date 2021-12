Vediamo meglio insieme che gesto particolare e forse di riavvicinamento ha fatto Francesco Oppini verso Tommaso Zorzi.

Come sappiamo all’interno della casa più spiata d’Italia, lo scorso anno erano presenti Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

Tra i due concorrenti era nata una bellissima amicizia, che una volta usciti dalla casa sembrava essersi raffreddata un pochino, ma capiamo meglio quello che sta succedendo in queste ore.

LEGGI ANCHE —> Test: scegli una matita ecco cosa rivela l’inaspettato

Sembrava quindi tutto perso, il bellissimo rapporto che era nata, ma il gesto di Francesco forse riaccende le speranze.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: che cosa succede?

Ha infatti pubblicato sul suo profilo social di Instagram, tramite una stories un bellissimo quadro che li vede insieme ed abbracciati in una versione un po’ fumettata di loro due mentre hanno un bicchiere di vino in mano.

Forse il figlio di Alba Parietti ha voglia di ritrovare quel rapporto di amicizia che era nato nella casa e che sembra destinato a durare per sempre.

Accanto all’immagine, Francesco, ha scritto anche le seguenti parole:

“Ho deciso, da gennaio sarà esposto a casa mia”.

LEGGI ANCHE —> Chi è questa bellissima bambina? In pochi riescono a riconoscerla

Quindi sicuramente un bel gesto, e questo forse darà il via a riallacciare il rapporto con il notissimo influencer, anche se per il momento non è arrivata nessuna risposta tramite social.

Non possiamo ovviamente escludere che in privato Tommaso non abbia risposto al suo amico, o ex, Francesco.

All’interno della casa più spiata d’Italia hanno trascorso ben 6 mesi insieme aiutandosi sempre a vicenda ed ovviamente anche scontrandosi, perchè la convivenza 24 ore su 24 può essere assolutamente difficile.

Una volta terminato il programma, però, il loro rapporto sembra essere cambiato, i primi tempi erano molto spesso insieme e poi il nulla.

In una recentissima intervista di Tommaso Zorzi ai microfoni di Silvia Toffanin aveva dichiarato le seguenti parole:

“Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco, purtroppo ad oggi non c’è più un rapporto. Sicuramente non c’è astio, non c’è rancore ma non c’è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate”.

Finendo poi il discorso dichiarando che prima o poi una telefonata l’avrebbe fatta, quindi non chiudendo la porta definitivamente a questo bel rapporto che era nato nella casa più spiata d’Italia.

Staremo a vedere quindi che cosa succederà nei prossimi giorni, tra i due amici, e voi cosa ne pensate riusciranno a riallacciare il rapporto che avevano?