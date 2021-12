Blanca 2: ecco quando la vedremo e qualche anticipazione!

Blanca 2, ecco quando vedremo la seconda stagione della serie di successo Rai, con tanto di anticipazioni sui nuovi episodi.

Rai Fiction ha regalato a tutti gli spettatori un’ulteriore appassionante serie tv, Blanca, che benissimo ha fatto in queste ultime settimane del 2021; la fiction con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha fatto il boom di ascolti su Rai 1, tanto da guadagnarsi “sul campo” un rinnovo immediato.

Già dalla trasmissione degli ultimi episodi, andati in onda lo scorso 21 dicembre, gli spettatori non stanno più nella pelle di seguire le nuove avventure della detective non vedente.

Dovremo sicuramente attendere per vedere i nuovi episodi, ma quando arriveranno? Ecco qualche informazioni con tanto di anticipazioni per la seconda stagione di Blanca.

Blanca 2, quando arriva la seconda stagione e alcune anticipazioni

Il finale acceso ha entusiasmato tutti e gli oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori, con tanto di 28% di share raggiunto, non hanno fatto venire dubbi a Rai Fiction e Lux Vide.

Proprio l’amministratore delegato della casa di produzione, Luca Bernabei, ha parlato a La Repubblica della seconda stagione di Blanca, diffondendo qualche dettaglio riguardo all’arrivo degli episodi.

“Il concetto di Blanca è che siamo tutti un po’ disabili e dobbiamo lottare per superare un ostacolo. Siamo inadeguati rispetto ai compiti che il mondo ci richiede, ma lottiamo” spiega Bernabei, che sottolinea come la bellezza di questi personaggi stia proprio nella lotta che combattono per superare i propri limiti.

“Stiamo già lavorando alla seconda stagione” rivela l’amministratore delegato, con le riprese che si svolgeranno (di nuovo a Genova) subito in questi primi mesi del 2022; per quanto riguarda la data d’arrivo, dovrebbe essere prevista su Rai 1 nel periodo tra novembre e dicembre, come successo quest’anno per l’esordio.

Per quanto riguarda la trama non ci sono dettagli precisi, ma visto come si è conclusa la prima stagione è probabile che gli sceneggiatori opteranno per una trama completamente nuova.

Sicura di un posto nel cast la protagonista Maria Chiara Giannetta, sempre presente insieme al suo fidato cane Linneo, amatissimo dal pubblico; al suo fianco anche Giuseppe Zeno, di nuovo nei panni dell’ispettore Liguori, così come Pierpaolo Spollon in quelli di Nanni.

Potrebbero essere confermati anche Gualtiero Burzi (Carità) ed Enzo Paci, interprete del commissario Bacigalupo, anche se non si escludono colpi di scena; in attesa, ovviamente, di scoprire le new entry per questi nuovi episodi, che quasi sicuramente ci saranno.

Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più, ma nel frattempo inizia già il conto alla rovescia per vedere i nuovi episodi di questa fiction sorprendente.