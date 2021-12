Stilata la classifica delle migliori strutture ospedaliere al mondo. Ecco quali sono i migliori ospedali in Italia

Dopo due anni di pandemia, l’attenzione alla qualità delle strutture ospedaliere è sempre più alta. “Posti letto”, “Terapia intensiva”, “Personale sanitario”, “attrezzature mediche”, sono tutti termini che abbiamo imparato ad usare nelle nostre conversazioni in epoca di Coronavirus.

L’efficienza e la qualità di una struttura sanitaria, infatti, può fare la differenza tra la vita e la morte. Proprio per questo è stata stilata una classifica delle migliori strutture ospedaliere al mondo, c’è anche il nostro Paese: ecco quali sono i migliori ospedali in Italia.

Ecco quali sono i migliori ospedali

Ogni giorno sentiamo numeri e dati sulla pandemia, in particolare (soprattutto nel 2020) era fondamentale capire quanti posti letto erano ancora disponibili in tutto il Paese. L’arrivo della pandemia ha risvegliato in tutti noi l’importanza della sanità pubblica, che trova la sua massima espressione negli ospedali.

Proprio per questo è stata stilata una classifica che stabilisce quali sono i migliori ospedali al mondo. La classifica è a cura di Newsweek, in collaborazione con Statista Inc. La graduatoria e i suoi rispettivi risultati sono diventati molto importanti negli ultimi anni, proprio a causa della situazione pandemica in cui viviamo.

A guidare la classifica dei migliori ospedali al mondo ci sono tre strutture americane, le quali occupano tutti i primi tre posti. Si tratta del Mayo Clinic di Rochester (primo classificato), il Cleveland Clinic (secondo) e il Massachussets General Hospital (terzo classificato).

Al quarto posto di questa prestigiosa classifica vi è il Toronto General. L’ospedale canadese ha infatti mantenuto il quarto posto conquistato nel 2020. Sale, invece, al quinto posto un’altra struttura sanitaria made in Usa: il John Hopkins Hospital, divenuto famoso per aver realizzato la prima mappa aggiornata in tempo reale sui contagi di Coronavirus nel mondo.

Quali sono i migliori ospedali in Italia

Ma in questa prestigiosa classifica non manca il nostro Paese. Ecco quali sono i migliori ospedali in Italia. La migliore struttura sanitaria italiana è il Policlinico Gemelli di Roma, al 45° posto tra gli ospedali migliori al mondo.

Più in basso troviamo il Sant’Orsola Malpighi (al 52° posto in assoluto) e il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (72°), che completa il podio italiano. Seguono l’Istituto Clinico Humanitas (79°), il San Raffaele di Milano (88°), l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (93°) e l’Azienda Ospedaliera di Padova (98°).

Per stabilire la classifica si sono presi in considerazione alcuni criteri basati su dati forniti dal SSN e dall’OCSE. Si tratta di ospedali pubblici e privati, profit o no profit. Le categorie di riferimento prese in considerazione sono 4: