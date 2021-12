Parliamo di tumore all’esofago e, oltre a spiegare la malattia, faremo riferimento al consumo delle bevande calde.

L’esofago è il canale che unisce la faringe allo stomaco ed è costituito da pareti interne rivestite di tessuto mucoso ricco di ghiandole. Esso si contrae nell’atto della deglutizione, spingendo il cibo verso il basso, iniziando in questo modo il processo di smaltimento ed assorbimento dell’alimento consumato. Nella maggior parte dei casi, il tumore all’esofago deriva da una sovrapproduzione delle cellule appartenenti alla mucosa, oppure alle stesse ghiandole. Tra i sintomi più comuni riscontriamo la perdita di peso, vomito, anemia, feci scure, calo di voce e tosse persistente. A questo proposito, uno studio associato a questa patologia, ha scoperto una certa correlazione tra tale tumore e il consumo costante di bevande estremamente calde. Vediamo insieme i dettagli.

Esiste una correlazione tra tumore all’esofago e consumo di bevande calde?

Il tumore all’esofago è tra le patologie più diffuse, soprattutto tra gli uomini over 60. Esso può avere diverse origini, ma nessuno avrebbe mai potuto pensare ad una correlazione tra la malattia e il consumo di bevande calde. Eppure, alcuni studi confermati addirittura dall’Airc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), hanno provato che assumere bevande calde oltre i 60 gradi, può aumentare del 90% la possibilità di cancro all’esofago.

I primi a lanciare l’input per tale scoperta, sono stati i ricercatori dell’Università di Tehran (Iran), i quali hanno portato alla luce la capacità dell’acqua bollente di irritare ed infiammare il rivestimento della gola, favorendo il diffondersi della patologia. Successivamente, lo studio è stato pubblicato sull’International Journal of Cancer, confermando definitivamente che il rischio di carcinoma esofageo aumenta di 2,4 volte per coloro che consumano regolarmente bevande la cui temperatura raggiunge i 75 gradi. Una conseguenza tale, deriva da un danneggiamento della mucosa, la quale – stimolata ed irritata dalle temperature calde – aumenta progressivamente la produzione di cellule, portando in questo modo la formazione del tumore all’esofago.

Insomma, un piccolo gesto quotidiano potrebbe portarci ad un danno particolarmente tragico e soprattutto difficile da affrontare per il nostro organismo. Ora che i ricercatori hanno portato alla luce tale risultato, sarebbe meglio fare un piccolo sforzo e aspettare che il nostro tè o caffè si raffreddi un minimo prima di consumarlo.