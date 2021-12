Triste epilogo per Maurizio Buratti, carrozziere mantovano che, fino all’ultimo, ha rifiutato il vaccino anti Covid.

Non sentiremo più la voce di Maurizio Buratti – alias: Mauro da Mantova – intervenire durante la trasmissione radiofonica La Zanzara. Dopo una lunga agonia nella terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento, il carrozziere 61enne si è spento. Il Covid lo ha sconfitto. Fino a poco prima che la situazione precipitasse, Mauro si vantava pubblicamente in radio di andare al supermercato con la febbre a 38 per fare l’untore. E, anche dopo il ricovero, ha rifiutato per giorni di essere intubato finché non si è visto la morte in faccia e, allora, ha ceduto. Ma era troppo tardi, il 61enne non ce l’ha fatta ed è morto con il Covid. Il vaccino lo avrebbe salvato? La certezza nessuno la possiede tra le mani ma si può dire che, nella maggior parte dei casi, il vaccino anti Covid – pur non impedendo di contrarre il virus né di trasmetterlo ad altri – evita di finire in rianimazione e di morire a causa dell’infezione.

Fin da subito, le condizioni di Mauro erano parse gravissime ai medici del nosocomio veneto. L’uomo, seppur non anziano, non rispondeva positivamente alle cure ospedaliere. A raccontare con cordoglio la notizia della sua morte su Twitter il conduttore de La Zanzara David Parenzo. Negazionista e No vax, Mauro da Mantova a inizio dicembre aveva cominciato a telefonare a La Zanzara per raccontare di aver fatto “l’untore” entrando senza mascherina in un supermercato nonostante fosse positivo al Coronavirus. Le sue condizioni si erano successivamente aggravate, tanto che l’altro conduttore del programma di Radio 24, Giuseppe Cruciani, lo aveva invitato a farsi ricoverare. Il carrozziere era andato a Verona perché – a suo dire – all’ospedale di Mantova sarebbero tutti comunisti e lui non si fidava. Giuseppe Cruciani, su Instagram, ha voluto ricordare affettuosamente il 61enne deceduto: «Mauro non c’è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una testa dura, e quella maledetta settimana è stata forse fatale. Aveva deciso di campare in un certo modo, nessuno lo avrebbe fermato e la nostra grande comunità gli voleva bene nonostante le sue storture, le sue teorie, i suoi umori».